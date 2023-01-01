Сенатор Пушков обвинил Запад в наплыве беженцев в Европу

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что «волны» беженцев в Европу спровоцировал Запад

02 января 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

Сенатор Алексей Пушков считает, что «волны» беженцев в Европу спровоцировал Запад Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что наплыв беженцев в страны Европы спровоцировал Запад. Об этом он высказался в своем telegram-канале. «Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина… Франция уже давно сдалась под этим напором», — написал Пушков в telegram-канале . В случае с Британией, считает сенатор, даже ее отделение от Евросоюза и уход от квот на мигрантов «не сильно поможет ей справиться с этими волнами». Ранее телеканал Sky News сообщал о том, что в Великобритании в 2022 году через Ла-Манш переплыло рекордное количество беженцев — 45,7 тысячи мигрантов. Уточнялось, что рост по этому показателю составил 60% по сравнению с 2021 годом. URA.RU писало, что с начала спецоперации, которая началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина, в Европу прибыло почти 8 млн беженцев с Украины. Данные предоставило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что наплыв беженцев в страны Европы спровоцировал Запад. Об этом он высказался в своем telegram-канале. «Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина… Франция уже давно сдалась под этим напором», — написал Пушков в telegram-канале. В случае с Британией, считает сенатор, даже ее отделение от Евросоюза и уход от квот на мигрантов «не сильно поможет ей справиться с этими волнами». Ранее телеканал Sky News сообщал о том, что в Великобритании в 2022 году через Ла-Манш переплыло рекордное количество беженцев — 45,7 тысячи мигрантов. Уточнялось, что рост по этому показателю составил 60% по сравнению с 2021 годом. URA.RU писало, что с начала спецоперации, которая началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина, в Европу прибыло почти 8 млн беженцев с Украины. Данные предоставило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.