Сенатор Пушков обвинил Запад в наплыве беженцев в Европу

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что наплыв беженцев в страны Европы спровоцировал Запад. Об этом он высказался в своем telegram-канале.
«Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина… Франция уже давно сдалась под этим напором», — написал Пушков в telegram-канале.
В случае с Британией, считает сенатор, даже ее отделение от Евросоюза и уход от квот на мигрантов «не сильно поможет ей справиться с этими волнами».
Ранее телеканал Sky News сообщал о том, что в Великобритании в 2022 году через Ла-Манш переплыло рекордное количество беженцев — 45,7 тысячи мигрантов. Уточнялось, что рост по этому показателю составил 60% по сравнению с 2021 годом.
URA.RU писало, что с начала спецоперации, которая началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина, в Европу прибыло почти 8 млн беженцев с Украины. Данные предоставило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что наплыв беженцев в страны Европы спровоцировал Запад. Об этом он высказался в своем telegram-канале. «Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина… Франция уже давно сдалась под этим напором», — написал Пушков в telegram-канале. В случае с Британией, считает сенатор, даже ее отделение от Евросоюза и уход от квот на мигрантов «не сильно поможет ей справиться с этими волнами». Ранее телеканал Sky News сообщал о том, что в Великобритании в 2022 году через Ла-Манш переплыло рекордное количество беженцев — 45,7 тысячи мигрантов. Уточнялось, что рост по этому показателю составил 60% по сравнению с 2021 годом. URA.RU писало, что с начала спецоперации, которая началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина, в Европу прибыло почти 8 млн беженцев с Украины. Данные предоставило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.