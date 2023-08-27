Обанкротившемуся экс-депутату Госдумы Язеву не удалось продать коллекцию оружия

28 августа 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Валерий Язев не смог продать коллекцию оружия общей стоимостью свыше 2,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутат Госдумы от Свердловской области Валерий Язев, которого признали банкротом, не смог продать коллекцию оружия. Лоты были выставлены на торги еще в июне. Всего в списке девять единиц оружия общей стоимостью свыше 2,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Заявки от участников торгов начали принимать еще в начале июня, а закончился прием заявок 11 июля. Сами торги прошли в формате закрытого аукциона 17 июля. Торги признаны несостоявшимися. На них не было продано ни одной единицы оружия. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Язева имели прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы пять созывов подряд. Уже после сложения депутатских полномочий в 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве парламентария. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляла более 1,6 млрд рублей. В августе 2020 года Язева признали банкротом. Тогда и начались процедуры банкротства компаний, аффилированных с Язевым.

Экс-депутат Госдумы от Свердловской области Валерий Язев, которого признали банкротом, не смог продать коллекцию оружия. Лоты были выставлены на торги еще в июне. Всего в списке девять единиц оружия общей стоимостью свыше 2,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Заявки от участников торгов начали принимать еще в начале июня, а закончился прием заявок 11 июля. Сами торги прошли в формате закрытого аукциона 17 июля. Торги признаны несостоявшимися. На них не было продано ни одной единицы оружия. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Язева имели прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы пять созывов подряд. Уже после сложения депутатских полномочий в 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве парламентария. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляла более 1,6 млрд рублей. В августе 2020 года Язева признали банкротом. Тогда и начались процедуры банкротства компаний, аффилированных с Язевым.