Свердловского экс-депутата Госдумы признали банкротом

Свердловский экс-депутат Госдумы России и основатель корпорации «Ява» Валерий Язев признан банкротом. Решение было принято на заседании арбитражного суда Москвы 14 августа.
«Признать банкротом Язева Валерия Афонасьевича. Ввести в отношении Язева В. А. процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Утвердить финансовым управляющим должника Кравчук Анастасию Владимировну с вознаграждением, установленным законом», — говорится в резолютивной части решения суда.
Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Язева имели прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы пять созывов подряд. Уже после сложения депутатских полномочий в 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве парламентария. По заявлению банка суд ввел в отношении Язева процедуру реструктуризации долгов на сумму 120,6 млн рублей. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляет более 1,6 млрд рублей.
На данный момент ведутся процедуры банкротства компаний, аффилированных с Язевым: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй». Процедуры личного банкротства возбуждены в отношении его супруги — Валентины Морозовой и дочери — Светланы Язевой.
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