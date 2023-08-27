На берегу челябинского озера нашли скелет человека

На берегу озера Большое Миассово (Челябинская область) обнаружили скелет человека. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на страшную находку наткнулся егерь. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что проводится проверка.
«На останки неизвестного мужчины наткнулся егерь Миасского лесничества. Пока установить личность погибшего не удалось, однако на теле следов криминала не обнаружено», — рассказал источник.
Кости изъяли. Специалисты должны установить личность погибшего мужчины. Также на изучение забрали его одежду.
«Проводится проверка. Назначена экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
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