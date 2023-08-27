У школьников из Екатеринбурга появится свой музыкальный фестиваль — с Валей Карнавал и Егором Шипом

В Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль «Верный отличник»

28 августа 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Мари Краймбрери уже призжала в Свердловскую область этим летом — она выступала в Карпинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Мари Краймбрери, артист Егор Шип и блогер Валя Карнавал устроят праздник для екатеринбургских школьников в честь старта учебного года. «Звездный десант» высадится на музыкальном фестивале «Верный отличник» в парке Маяковского в ближайшую субботу. Об URA.RU рассказала команда мероприятия. «Мы подготовили масштабный праздник с вручением подарков, розыгрышами призов и, конечно, выступлениями любимых артистов. Кульминацией вечера станет красочный фейерверк. Это будет яркое запоминающееся событие, которое позволит собрать всех участников проекта „Верный отличник“ и зарядить их энергией на новый учебный годТакже мы отметим подарками детей, которые весь прошлый учебный год приносили анкеты в наши магазины», — поделилась начальник PR-отдела торговой сети «Верный» Олеся Лаптева. Побывать на фестивале могут все желающие — вход будет бесплатным, основной площадкой станет фан-зона в Парке Маяковского. Гостей ждут выступления популярных артистов: Мари Краймбрери, Вали Карнавал, Егора Шипа, LYRIQ, а также свердловских музыкантов — Ксении Куминовой, Элоны Миллер, групп MISHKA и GRINKEVICH. Ведущими станут Ида Галич и Владимир Маркони. Мероприятия стартуют в 16:00, а закончатся в десять вечера праздничным салютом.

Певица Мари Краймбрери, артист Егор Шип и блогер Валя Карнавал устроят праздник для екатеринбургских школьников в честь старта учебного года. «Звездный десант» высадится на музыкальном фестивале «Верный отличник» в парке Маяковского в ближайшую субботу. Об URA.RU рассказала команда мероприятия. «Мы подготовили масштабный праздник с вручением подарков, розыгрышами призов и, конечно, выступлениями любимых артистов. Кульминацией вечера станет красочный фейерверк. Это будет яркое запоминающееся событие, которое позволит собрать всех участников проекта „Верный отличник“ и зарядить их энергией на новый учебный годТакже мы отметим подарками детей, которые весь прошлый учебный год приносили анкеты в наши магазины», — поделилась начальник PR-отдела торговой сети «Верный» Олеся Лаптева. Побывать на фестивале могут все желающие — вход будет бесплатным, основной площадкой станет фан-зона в Парке Маяковского. Гостей ждут выступления популярных артистов: Мари Краймбрери, Вали Карнавал, Егора Шипа, LYRIQ, а также свердловских музыкантов — Ксении Куминовой, Элоны Миллер, групп MISHKA и GRINKEVICH. Ведущими станут Ида Галич и Владимир Маркони. Мероприятия стартуют в 16:00, а закончатся в десять вечера праздничным салютом.