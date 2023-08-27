Экс-руководителя структуры мэрии Челябинска оставили под арестом

Бывшего руководителя МБУ «Геоцентр» мэрии Челябинска Александра Степанова 28 августа оставили под домашним арестом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда, решение Тракторозаводского райсуда об избрании меры пресечения остается в силе.
«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 16 августа. В отношении обвиняемого Александра Степанова райсудом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 октября», — сообщили в пресс-службе судебного органа.
Задержанному 15 августа Степанову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Своей вины экс-руководитель не признал. В то же время следователи считают, что в должности директора «Геоцентра» Степанов заключил 15 контрактов с компанией «Стройторг». Их стоимость была превышена, уверены сотрудники следственных органов, на 3,5 млн рублей. Подрядчик был определен без проведения конкурсных процедур и являлся единственным участником закупки. Предметом его работ было обустройство пункта полиции на улице Габдуллы Тукая.
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