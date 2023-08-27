27 августа 2023
26 августа 2023

Экс-руководителя структуры мэрии Челябинска оставили под арестом

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Александру Степанову. Челябинск, клетка, суд, мера пресечения, степанов александр
Александр Степанов останется под домашним арестом минимум до 15 октября Фото:
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Уголовное дело экс-руководителя челябинского МБУ «Геоцентр» Степанова

Бывшего руководителя МБУ «Геоцентр» мэрии Челябинска Александра Степанова 28 августа оставили под домашним арестом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда, решение Тракторозаводского райсуда об избрании меры пресечения остается в силе.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 16 августа. В отношении обвиняемого Александра Степанова райсудом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 октября», — сообщили в пресс-службе судебного органа.

Задержанному 15 августа Степанову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Своей вины экс-руководитель не признал. В то же время следователи считают, что в должности директора «Геоцентра» Степанов заключил 15 контрактов с компанией «Стройторг». Их стоимость была превышена, уверены сотрудники следственных органов, на 3,5 млн рублей. Подрядчик был определен без проведения конкурсных процедур и являлся единственным участником закупки. Предметом его работ было обустройство пункта полиции на улице Габдуллы Тукая.

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Бывшего руководителя МБУ «Геоцентр» мэрии Челябинска Александра Степанова 28 августа оставили под домашним арестом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда, решение Тракторозаводского райсуда об избрании меры пресечения остается в силе. «Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 16 августа. В отношении обвиняемого Александра Степанова райсудом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 октября», — сообщили в пресс-службе судебного органа. Задержанному 15 августа Степанову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Своей вины экс-руководитель не признал. В то же время следователи считают, что в должности директора «Геоцентра» Степанов заключил 15 контрактов с компанией «Стройторг». Их стоимость была превышена, уверены сотрудники следственных органов, на 3,5 млн рублей. Подрядчик был определен без проведения конкурсных процедур и являлся единственным участником закупки. Предметом его работ было обустройство пункта полиции на улице Габдуллы Тукая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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