Экс-руководителя структуры мэрии Челябинска оставили под арестом

28 августа 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Александр Степанов останется под домашним арестом минимум до 15 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-руководителя челябинского МБУ «Геоцентр» Степанова Бывшего руководителя МБУ «Геоцентр» мэрии Челябинска Александра Степанова 28 августа оставили под домашним арестом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда, решение Тракторозаводского райсуда об избрании меры пресечения остается в силе. «Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 16 августа. В отношении обвиняемого Александра Степанова райсудом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 октября», — сообщили в пресс-службе судебного органа. Задержанному 15 августа Степанову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Своей вины экс-руководитель не признал. В то же время следователи считают, что в должности директора «Геоцентра» Степанов заключил 15 контрактов с компанией «Стройторг». Их стоимость была превышена, уверены сотрудники следственных органов, на 3,5 млн рублей. Подрядчик был определен без проведения конкурсных процедур и являлся единственным участником закупки. Предметом его работ было обустройство пункта полиции на улице Габдуллы Тукая.

Бывшего руководителя МБУ «Геоцентр» мэрии Челябинска Александра Степанова 28 августа оставили под домашним арестом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда, решение Тракторозаводского райсуда об избрании меры пресечения остается в силе. «Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке представление прокурора, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 16 августа. В отношении обвиняемого Александра Степанова райсудом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 октября», — сообщили в пресс-службе судебного органа. Задержанному 15 августа Степанову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Своей вины экс-руководитель не признал. В то же время следователи считают, что в должности директора «Геоцентра» Степанов заключил 15 контрактов с компанией «Стройторг». Их стоимость была превышена, уверены сотрудники следственных органов, на 3,5 млн рублей. Подрядчик был определен без проведения конкурсных процедур и являлся единственным участником закупки. Предметом его работ было обустройство пункта полиции на улице Габдуллы Тукая.