Shot: многодетная мать из России пропала во время занятий дайвингом в Египте

28 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Пропавшая россиянка является многодетной матерью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мать четверых детей из Санкт-Петербурга 27 августа пропала в Египте во время занятия дайвингом. Она вместе с супругом погружалась в воду, но не поднялась на поверхность. «Супруги поехали в десятидневный круиз и решили погрузиться в воду около острова Гифтун к югу от Хургады. Всего в группе было 27 дайверов: девять человек нырнули, а женщина пропала» — пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что супруги из северной столицы превысили международную разрешенную глубину погружения, опустившись на 110 метров. Мужчина почувствовал себя плохо, поэтому решил подняться, а его супруга продолжила опускаться. В поисках задействованы три бригады спасателей. Глава семьи написал письмо губернатору Хургады и попросил у властей направить на место поисков вертолет.

Мать четверых детей из Санкт-Петербурга 27 августа пропала в Египте во время занятия дайвингом. Она вместе с супругом погружалась в воду, но не поднялась на поверхность. «Супруги поехали в десятидневный круиз и решили погрузиться в воду около острова Гифтун к югу от Хургады. Всего в группе было 27 дайверов: девять человек нырнули, а женщина пропала» — пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что супруги из северной столицы превысили международную разрешенную глубину погружения, опустившись на 110 метров. Мужчина почувствовал себя плохо, поэтому решил подняться, а его супруга продолжила опускаться. В поисках задействованы три бригады спасателей. Глава семьи написал письмо губернатору Хургады и попросил у властей направить на место поисков вертолет.