Shot: многодетная мать из России пропала во время занятий дайвингом в Египте

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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , водолаз, акваланг, дайвинг, дайвер
Пропавшая россиянка является многодетной матерью Фото:

Мать четверых детей из Санкт-Петербурга 27 августа пропала в Египте во время занятия дайвингом. Она вместе с супругом погружалась в воду, но не поднялась на поверхность.

«Супруги поехали в десятидневный круиз и решили погрузиться в воду около острова Гифтун к югу от Хургады. Всего в группе было 27 дайверов: девять человек нырнули, а женщина пропала» — пишет telegram-канал Shot.

Сообщается, что супруги из северной столицы превысили международную разрешенную глубину погружения, опустившись на 110 метров. Мужчина почувствовал себя плохо, поэтому решил подняться, а его супруга продолжила опускаться.

В поисках задействованы три бригады спасателей. Глава семьи написал письмо губернатору Хургады и попросил у властей направить на место поисков вертолет.

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Мать четверых детей из Санкт-Петербурга 27 августа пропала в Египте во время занятия дайвингом. Она вместе с супругом погружалась в воду, но не поднялась на поверхность. «Супруги поехали в десятидневный круиз и решили погрузиться в воду около острова Гифтун к югу от Хургады. Всего в группе было 27 дайверов: девять человек нырнули, а женщина пропала» — пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что супруги из северной столицы превысили международную разрешенную глубину погружения, опустившись на 110 метров. Мужчина почувствовал себя плохо, поэтому решил подняться, а его супруга продолжила опускаться. В поисках задействованы три бригады спасателей. Глава семьи написал письмо губернатору Хургады и попросил у властей направить на место поисков вертолет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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