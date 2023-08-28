Baza: в Электростали произошла массовая драка рабочих склада Wildberries

Telegram-канал Baza сообщил, что заведено уголовное дело по статье «Хулиганство» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Электростали рабочие устроили массовую драку на складе маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, в драке участвовало около 40 человек, у некоторых из них были ножи.

«Драка произошла утром 27 августа у железнодорожной станции „Фрязево“, а началась она с обычного словесного конфликта. Всего бились около 40 человек, часть из них были вооружены ножами», — говорится в сообщении.

По данным канала, двух сотрудников склада доставили в больницу. У 21-летнего гражданина России ножевое ранение в грудь, а 22-летнего гражданина Киргизии ранение ягодицы и руки. Отмечается, что заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские начали проверку.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Московской области. Официального подтверждения нет.

Обновлено в 13:25:

ГУ МВД России по Московской области подтвердило факт нанесения двум мужчинам ножевых ранений. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в городском округе Электросталь крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberries. Он находится в 52 километрах от Москвы. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей, передает «Дни.ру».