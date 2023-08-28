ВСУ начали применять для атак по России картонные дроны-камикадзе

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ВСУ начинили взрывчаткой картонные дроны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили картонные беспилотники для атак на Курскую область. Киев начинил дроны взрывчаткой.

«Украинские Кулибины (фамилия русского изобретателя — прим. URA.RU) модернизировали картонный дрон: начинили его взрывчаткой и в районе 4 часов утра 27 августа пустили около 16 SYPAQ в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино», — написали в telegram-канале Mash. Там уточнили, что лишь некоторые из беспилотников были пригодны для боевых задач. Остальные использовались в качестве отвлекающего маневра.

Сами дроны SYPAQ ВСУ получили от Австралии для гуманитарных миссий. Аппараты невидимы для радаров. Сбить их можно с помощью средств для глушения GPS-сигнала и пулеметов с прицелами ночного видения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили картонные беспилотники для атак на Курскую область. Киев начинил дроны взрывчаткой. «Украинские Кулибины (фамилия русского изобретателя — прим. URA.RU) модернизировали картонный дрон: начинили его взрывчаткой и в районе 4 часов утра 27 августа пустили около 16 SYPAQ в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино», — написали в telegram-канале Mash. Там уточнили, что лишь некоторые из беспилотников были пригодны для боевых задач. Остальные использовались в качестве отвлекающего маневра. Сами дроны SYPAQ ВСУ получили от Австралии для гуманитарных миссий. Аппараты невидимы для радаров. Сбить их можно с помощью средств для глушения GPS-сигнала и пулеметов с прицелами ночного видения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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