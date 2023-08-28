ВСУ начали применять для атак по России картонные дроны-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили картонные беспилотники для атак на Курскую область. Киев начинил дроны взрывчаткой.
«Украинские Кулибины (фамилия русского изобретателя — прим. URA.RU) модернизировали картонный дрон: начинили его взрывчаткой и в районе 4 часов утра 27 августа пустили около 16 SYPAQ в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино», — написали в telegram-канале Mash. Там уточнили, что лишь некоторые из беспилотников были пригодны для боевых задач. Остальные использовались в качестве отвлекающего маневра.
Сами дроны SYPAQ ВСУ получили от Австралии для гуманитарных миссий. Аппараты невидимы для радаров. Сбить их можно с помощью средств для глушения GPS-сигнала и пулеметов с прицелами ночного видения.
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