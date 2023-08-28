ВСУ начали применять для атак по России картонные дроны-камикадзе

28 августа 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

ВСУ начинили взрывчаткой картонные дроны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили картонные беспилотники для атак на Курскую область. Киев начинил дроны взрывчаткой. «Украинские Кулибины (фамилия русского изобретателя — прим. URA.RU) модернизировали картонный дрон: начинили его взрывчаткой и в районе 4 часов утра 27 августа пустили около 16 SYPAQ в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино», — написали в telegram-канале Mash. Там уточнили, что лишь некоторые из беспилотников были пригодны для боевых задач. Остальные использовались в качестве отвлекающего маневра. Сами дроны SYPAQ ВСУ получили от Австралии для гуманитарных миссий. Аппараты невидимы для радаров. Сбить их можно с помощью средств для глушения GPS-сигнала и пулеметов с прицелами ночного видения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили картонные беспилотники для атак на Курскую область. Киев начинил дроны взрывчаткой. «Украинские Кулибины (фамилия русского изобретателя — прим. URA.RU) модернизировали картонный дрон: начинили его взрывчаткой и в районе 4 часов утра 27 августа пустили около 16 SYPAQ в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино», — написали в telegram-канале Mash. Там уточнили, что лишь некоторые из беспилотников были пригодны для боевых задач. Остальные использовались в качестве отвлекающего маневра. Сами дроны SYPAQ ВСУ получили от Австралии для гуманитарных миссий. Аппараты невидимы для радаров. Сбить их можно с помощью средств для глушения GPS-сигнала и пулеметов с прицелами ночного видения.