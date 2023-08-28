Ввоз машин с пробегом из-за рубежа в Свердловскую область вырос на 153%

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Автосалон РЭНДЖ РОВЕР и ЯГУАР. Челябинск, автосалон, автомобиль, ягуар, иномарка
Также среди свердловчан почти на 250% вырос спрос на иномарки с пробегом из-за рубежа Фото:

Летом 2023 года в Свердловской области объем предложения автомобилей с пробегом из-за рубежа увеличился на 153,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

«В июне—июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос свердловчан к машинам, привезенным из-за рубежа вырос на 249,9%. Что касается объема предложения, за тот же срок таких автомобилей стало больше на 153,3%», — сказано в сообщении.

Средняя стоимость иномарки с пробегом, которую привезли из-за рубежа составляет 1,89 млн рублей. Самыми популярными стали Nissan Leaf и Note (839 тысяч — 1,2 млн рублей). Hyundai Santa Fe занял третье место с ценой в 2,78 млн рублей. Закрывают рейтинг Toyota Sienta и Vitz (935 тысяч — 1,47 млн рублей).

Ранее URA.RU писало, что Haval, Exeed, JAC и Chery являются самыми надежными китайскими авто. С таким мнением выступил менеджер по продажам автомобилей.

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Летом 2023 года в Свердловской области объем предложения автомобилей с пробегом из-за рубежа увеличился на 153,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «В июне—июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос свердловчан к машинам, привезенным из-за рубежа вырос на 249,9%. Что касается объема предложения, за тот же срок таких автомобилей стало больше на 153,3%», — сказано в сообщении. Средняя стоимость иномарки с пробегом, которую привезли из-за рубежа составляет 1,89 млн рублей. Самыми популярными стали Nissan Leaf и Note (839 тысяч — 1,2 млн рублей). Hyundai Santa Fe занял третье место с ценой в 2,78 млн рублей. Закрывают рейтинг Toyota Sienta и Vitz (935 тысяч — 1,47 млн рублей). Ранее URA.RU писало, что Haval, Exeed, JAC и Chery являются самыми надежными китайскими авто. С таким мнением выступил менеджер по продажам автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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