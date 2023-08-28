Ввоз машин с пробегом из-за рубежа в Свердловскую область вырос на 153%

Также среди свердловчан почти на 250% вырос спрос на иномарки с пробегом из-за рубежа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летом 2023 года в Свердловской области объем предложения автомобилей с пробегом из-за рубежа увеличился на 153,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

«В июне—июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос свердловчан к машинам, привезенным из-за рубежа вырос на 249,9%. Что касается объема предложения, за тот же срок таких автомобилей стало больше на 153,3%», — сказано в сообщении.

Средняя стоимость иномарки с пробегом, которую привезли из-за рубежа составляет 1,89 млн рублей. Самыми популярными стали Nissan Leaf и Note (839 тысяч — 1,2 млн рублей). Hyundai Santa Fe занял третье место с ценой в 2,78 млн рублей. Закрывают рейтинг Toyota Sienta и Vitz (935 тысяч — 1,47 млн рублей).

Ранее URA.RU писало, что Haval, Exeed, JAC и Chery являются самыми надежными китайскими авто. С таким мнением выступил менеджер по продажам автомобилей.