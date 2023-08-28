Актер Безруков просит губернатора Текслера восстановить пассаж в Троицке

Безруков просит восстановить пассаж Якушевых и открыть музей Плевако Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер театра и кино Сергей Безруков, который приехал в Троицк (Челябинская область) на съемки сериала «Плевако», хочет обсудить с губернатором Алексеем Текслером восстановление исторических мест города. Об этом 28 августа Безруков заявил журналистам, передает корреспондент URA.RU.

«Особенно я переживаю за пассаж (прим. — Яушевых). Он находится в таком аварийном состоянии, но там можно все восстановить. Я призываю все и вся. Буду разговаривать с губернатором Алексеем Текслером, чтобы за это взялись», — заявил Безруков.

Безруков считает, что в Троицк необходимо привлечь меценатов со всей России. Он отметил, что малая родина Плевако будет хорошей съемочной площадкой для сцен из уездных городков. Сам Троицк, по мнению актера, будет великолепным туристическим местом, если восстановить старые постройки.

«Ратую за то, чтобы дом Плевако сделали музеем. Умоляю! Сделайте и сохраните, раз есть историческое место», — сказал актер.

Сергей Безруков приехал в Троицк в роли главного героя сериала — прототипа известного адвоката Федора Плевако. Он также отметил, что малая родина адвоката играет в кинокартине не последнюю роль. В других сериях город будут вспоминать, а в завершающей кадры с улиц Троицка покажут вновь. Съемки в Челябинской области начались 28 августа не смотря на дождливую погоду.

Пассаж братьев Яушевых входит в число памятников культурного наследия РФ. Построила его купеческая династия в 1911 году. В последующем торговая площадь перешла во владение советской власти, став военным складом, а после здание отдали под цех электромеханического завода.