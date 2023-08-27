На место аварии съехались сотрудники экстренных служб Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска на перекрестке улиц Гагарина и Шота Руставели 28 августа легковушка перевернулась на крышу в результате ДТП. Инцидент попал в объектив камеры «Интерсвязь».

На видео Daewoo Matiz вылетел на желтый мигающий сигнал светофора. К тому моменту встречный поток завершал маневр. Легковушка налетела на проезжающий автомобиль, перевернулась и опрокинулась на крышу в нескольких метрах от остановочного комплекса.

После произошедшего к месту приехала карета скорой помощи. Позже к месту аварии приехали пожарные. Скорее всего, их помощь понадобилась медикам для освобождения зажатого в салоне водителя. Однако, в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что сотрудники не проводили никаких работ.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по Челябинску. Там сообщили, что информация уточняется.