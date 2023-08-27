27 августа 2023
26 августа 2023

Чтобы обезвредить мужчину, открывшего огонь по приставам в ЯНАО, вызвали спецназ

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецназ МВД РФ. Челябинск, автоматчик, учения, полиция, оцепление, мвд рф, спецназ
В Ноябрьске вызвали спецназ для захвата правонарушителя Фото:
новость из сюжета
Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

В Ноябрьске (ЯНАО), чтобы обезвредить мужчину, устроившего стрельбу по приставам, вызвали спецназ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по ЯНАО.

«Мужчина действительно открыл огонь по приставам. События разворачиваются, вызвали спецназ. Из чего он ведет огонь, пока не известно», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске мужчина открыл огонь по представителям ФССП, предположительно прибывшим наложить арест на его имущество. Факт подтвердили в УМВД по ЯНАО.

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В Ноябрьске (ЯНАО), чтобы обезвредить мужчину, устроившего стрельбу по приставам, вызвали спецназ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по ЯНАО. «Мужчина действительно открыл огонь по приставам. События разворачиваются, вызвали спецназ. Из чего он ведет огонь, пока не известно», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске мужчина открыл огонь по представителям ФССП, предположительно прибывшим наложить арест на его имущество. Факт подтвердили в УМВД по ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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