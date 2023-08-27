Чтобы обезвредить мужчину, открывшего огонь по приставам в ЯНАО, вызвали спецназ

В Ноябрьске вызвали спецназ для захвата правонарушителя
новость из сюжетаЖитель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам
В Ноябрьске (ЯНАО), чтобы обезвредить мужчину, устроившего стрельбу по приставам, вызвали спецназ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по ЯНАО.
«Мужчина действительно открыл огонь по приставам. События разворачиваются, вызвали спецназ. Из чего он ведет огонь, пока не известно», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске мужчина открыл огонь по представителям ФССП, предположительно прибывшим наложить арест на его имущество. Факт подтвердили в УМВД по ЯНАО.
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