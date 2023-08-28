Гражданка США пыталась ввезти в Екатеринбург десятки тысяч долларов

28 августа 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

У гражданки США нашли 6,8 млн рублей в разной валюте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кольцово сотрудники таможни остановили женщину, которая пыталась ввести крупную сумму денег в различных валютах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «У гражданки США нашли 72 $ тыс. (около 6,8 млн руб.), 187 турецких лир, 107 шекелей, 82 канадских цента и пять тыс. российских руб. 49-летняя женщина родилась на Урале, а сейчас у нее двойное гражданство. В США она живет с мужем и сыном. Решив приехать в Россию, она совершила несколько перелетов. Конечный рейс был Стамбул (Турция) — Екатеринбург», — говорится в сообщении. По российскому законодательству, без дополнительных документов вы можете ввозить и вывозить любую валюту, дорожные и банковские чеки общей суммой до 10 тысяч в долларовом эквиваленте. Чтобы провезти через границу больше денег, то необходимо заполнить декларацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловские таможенники заблокировали вывоз валюты в Азию. Пассажир рейса «Екатеринбург — Самарканд» пытался вывезти в Узбекистан более миллиона рублей. По закону, через границу можно вывозить не более десяти тысяч долларов, а сумму, превышающую эквивалент, необходимо задекларировать. По словам мужчины, он не был знаком с таможенными правилами и не заполнял декларацию.

В Кольцово сотрудники таможни остановили женщину, которая пыталась ввести крупную сумму денег в различных валютах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «У гражданки США нашли 72 $ тыс. (около 6,8 млн руб.), 187 турецких лир, 107 шекелей, 82 канадских цента и пять тыс. российских руб. 49-летняя женщина родилась на Урале, а сейчас у нее двойное гражданство. В США она живет с мужем и сыном. Решив приехать в Россию, она совершила несколько перелетов. Конечный рейс был Стамбул (Турция) — Екатеринбург», — говорится в сообщении. По российскому законодательству, без дополнительных документов вы можете ввозить и вывозить любую валюту, дорожные и банковские чеки общей суммой до 10 тысяч в долларовом эквиваленте. Чтобы провезти через границу больше денег, то необходимо заполнить декларацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловские таможенники заблокировали вывоз валюты в Азию. Пассажир рейса «Екатеринбург — Самарканд» пытался вывезти в Узбекистан более миллиона рублей. По закону, через границу можно вывозить не более десяти тысяч долларов, а сумму, превышающую эквивалент, необходимо задекларировать. По словам мужчины, он не был знаком с таможенными правилами и не заполнял декларацию.