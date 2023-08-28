Гражданка США пыталась ввезти в Екатеринбург десятки тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, кошелек, louis vuitton, люкс бренды, луи виттон, доллары, валюта, люксовый бренд
У гражданки США нашли  6,8 млн рублей в разной валюте Фото:

В Кольцово сотрудники таможни остановили женщину, которая пыталась ввести крупную сумму денег в различных валютах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«У гражданки США нашли 72 $ тыс. (около 6,8 млн руб.), 187 турецких лир, 107 шекелей, 82 канадских цента и пять тыс. российских руб. 49-летняя женщина родилась на Урале, а сейчас у нее двойное гражданство. В США она живет с мужем и сыном. Решив приехать в Россию, она совершила несколько перелетов. Конечный рейс был Стамбул (Турция) — Екатеринбург», — говорится в сообщении.

По российскому законодательству, без дополнительных документов вы можете ввозить и вывозить любую валюту, дорожные и банковские чеки общей суммой до 10 тысяч в долларовом эквиваленте. Чтобы провезти через границу больше денег, то необходимо заполнить декларацию.

Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловские таможенники заблокировали вывоз валюты в Азию. Пассажир рейса «Екатеринбург — Самарканд» пытался вывезти в Узбекистан более миллиона рублей. По закону, через границу можно вывозить не более десяти тысяч долларов, а сумму, превышающую эквивалент, необходимо задекларировать. По словам мужчины, он не был знаком с таможенными правилами и не заполнял декларацию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кольцово сотрудники таможни остановили женщину, которая пыталась ввести крупную сумму денег в различных валютах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «У гражданки США нашли 72 $ тыс. (около 6,8 млн руб.), 187 турецких лир, 107 шекелей, 82 канадских цента и пять тыс. российских руб. 49-летняя женщина родилась на Урале, а сейчас у нее двойное гражданство. В США она живет с мужем и сыном. Решив приехать в Россию, она совершила несколько перелетов. Конечный рейс был Стамбул (Турция) — Екатеринбург», — говорится в сообщении. По российскому законодательству, без дополнительных документов вы можете ввозить и вывозить любую валюту, дорожные и банковские чеки общей суммой до 10 тысяч в долларовом эквиваленте. Чтобы провезти через границу больше денег, то необходимо заполнить декларацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловские таможенники заблокировали вывоз валюты в Азию. Пассажир рейса «Екатеринбург — Самарканд» пытался вывезти в Узбекистан более миллиона рублей. По закону, через границу можно вывозить не более десяти тысяч долларов, а сумму, превышающую эквивалент, необходимо задекларировать. По словам мужчины, он не был знаком с таможенными правилами и не заполнял декларацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...