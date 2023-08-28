В Нижневартовске заканчивают строительство новой локации на набережной

Новую часть набережной закончат в сентябре Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) завершают строительство второго этапа новой набережной Оби. Локацию должны закончить в сентябре. Об этом URA.RU рассказали городском управлении капитального строительства.

«Подрядчик работает, сроки остаются те же. Они планомерно выполняют работы. До конца контракта они в сентябре закончат. Там будет высадка деревьев и кустарников. МАФы, брусчатка — все на месте», — рассказал корреспонденту URA.RU главный инженер городского управления капстроя Андрей Павлык.

Кроме прогулочных и спортивных пространств, которые есть и на первом этапе набережной, на новом участке будет скульптурный зоопарк и пешеходный мост с селфи-зоной. К строительству следующего этапа набережной строители могут приступить уже зимой после заключения контракта.

«Современные строительные технологии резко сужают спектр «зимних» ограничений. Но, как правило, в зимний период не проводится асфальтирование, укладка плитки. А заливка бетона и монтаж металлоконструкций в определенных условиях требуют дополнительного прогрева стройматериалов. Для некоторых работ, таких как забивка свай, отсыпка и укладка камня, зимний период в отсутствие пиковых морозов может быть даже более эффективным, так как в это время года грунт более плотный и устойчивый», — поясняет строительный эксперт и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан из Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко отчитался о стройке соцобъектов в городе. В сентябре в городе также откроют новый Учительский бульвар.