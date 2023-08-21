21 августа 2023

Мэр Нижневартовска отчитался о стройке соцобъектов в городе

Мэр Нижневартовска Кощенко сообщил о завершении строительства дороги к новой школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
О строительстве соцобъектов мэр Дмитрий Кощенко рассказал на совещании работников сферы образования Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) достроили дорогу к школе №44 в новых микрорайонах, а 1 сентября в городе откроют детский центр цифрового образования. Об этом сообщил мэр Дмитрий Кощенко на совещании работников городской системы образования.

«Выступил с докладом о развитии нашего города, в частности — образовательной инфраструктуры. Отмечу основные моменты: 1 сентября откроется новая 44-я школа имени Константина Дмитриевича Ушинского; достроен Восточный проезд, который обеспечит транспортную доступность новой школы; 1 сентября откроем Центр цифрового образования детей „IT-куб“», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Кощенко добавил, что в городе продолжается возведение биатлонного центра, а также напомнил о старте строительства центра боевых искусств. «Также в этом году откроем Учительский сквер», — пообещал мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что с появлением этого сквера в новых микрорайонах города начали решать проблему отсутствия прогулочных локаций. Тогда агентство также просило оценить ситуацию с общественными пространствами в этой части города эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана.

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В Нижневартовске (ХМАО) достроили дорогу к школе №44 в новых микрорайонах, а 1 сентября в городе откроют детский центр цифрового образования. Об этом сообщил мэр Дмитрий Кощенко на совещании работников городской системы образования. «Выступил с докладом о развитии нашего города, в частности — образовательной инфраструктуры. Отмечу основные моменты: 1 сентября откроется новая 44-я школа имени Константина Дмитриевича Ушинского; достроен Восточный проезд, который обеспечит транспортную доступность новой школы; 1 сентября откроем Центр цифрового образования детей „IT-куб“», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Кощенко добавил, что в городе продолжается возведение биатлонного центра, а также напомнил о старте строительства центра боевых искусств. «Также в этом году откроем Учительский сквер», — пообещал мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что с появлением этого сквера в новых микрорайонах города начали решать проблему отсутствия прогулочных локаций. Тогда агентство также просило оценить ситуацию с общественными пространствами в этой части города эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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