Мэр Нижневартовска отчитался о стройке соцобъектов в городе

В Нижневартовске (ХМАО) достроили дорогу к школе №44 в новых микрорайонах, а 1 сентября в городе откроют детский центр цифрового образования. Об этом сообщил мэр Дмитрий Кощенко на совещании работников городской системы образования.
«Выступил с докладом о развитии нашего города, в частности — образовательной инфраструктуры. Отмечу основные моменты: 1 сентября откроется новая 44-я школа имени Константина Дмитриевича Ушинского; достроен Восточный проезд, который обеспечит транспортную доступность новой школы; 1 сентября откроем Центр цифрового образования детей „IT-куб“», — написал Кощенко в своем telegram-канале.
Кощенко добавил, что в городе продолжается возведение биатлонного центра, а также напомнил о старте строительства центра боевых искусств. «Также в этом году откроем Учительский сквер», — пообещал мэр.
Ранее URA.RU рассказывало, что с появлением этого сквера в новых микрорайонах города начали решать проблему отсутствия прогулочных локаций. Тогда агентство также просило оценить ситуацию с общественными пространствами в этой части города эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана.
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