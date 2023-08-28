В роддоме Артемовского скончалась роженица

28 августа 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Врачи роддома в Артемовском не смогли спасти женщину Фото: Илья Московец © URA.RU В роддоме Артемовского (Свердловская область) скончалась роженица. Врачи боролись за жизнь матери и малыша, но женщину спасти не удалось. Об этом сообщил осведомленный источник URA.RU. «Ночью 26 августа в роддом обратилась беременная женщина. Врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Жизненные показатели роженицы стали падать и достигли критического уровня. Медики боролись за жизнь женщины, но спасти ее не удалось. За состоянием новорожденного наблюдают врачи», — отмечает собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Артемовской ЦРБ. «Да, в ночь с пятницы на субботу в нашем роддоме скончалась молодая женщина. Ее роды планировались в сентябре в Областном перинатальном центре. Но около двух часов ночи 26 августа она обратилась в нашу больницу в связи с резким ухудшением состояния. По жизненным показаниям ей провели кесарево сечение. Наши врачи боролись за жизнь матери и ребенка. К сожалению, женщину, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось. Приношу соболезнования ее близким», — цитирует слова главврача Андрея Карташова пресс-служба больницы. На уровне министерства здравоохранения Свердловской области создана экспертная медицинская комиссия. Причина смерти будет устанавливаться. «По предварительному заключению комиссии, медики Артемовской ЦРБ в сложившейся ситуации действовали правильно. Ребенок сейчас находится под наблюдением специалистов Областного перинатального центра», — отметили в больнице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В роддоме Артемовского (Свердловская область) скончалась роженица. Врачи боролись за жизнь матери и малыша, но женщину спасти не удалось. Об этом сообщил осведомленный источник URA.RU. «Ночью 26 августа в роддом обратилась беременная женщина. Врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Жизненные показатели роженицы стали падать и достигли критического уровня. Медики боролись за жизнь женщины, но спасти ее не удалось. За состоянием новорожденного наблюдают врачи», — отмечает собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Артемовской ЦРБ. «Да, в ночь с пятницы на субботу в нашем роддоме скончалась молодая женщина. Ее роды планировались в сентябре в Областном перинатальном центре. Но около двух часов ночи 26 августа она обратилась в нашу больницу в связи с резким ухудшением состояния. По жизненным показаниям ей провели кесарево сечение. Наши врачи боролись за жизнь матери и ребенка. К сожалению, женщину, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось. Приношу соболезнования ее близким», — цитирует слова главврача Андрея Карташова пресс-служба больницы. На уровне министерства здравоохранения Свердловской области создана экспертная медицинская комиссия. Причина смерти будет устанавливаться. «По предварительному заключению комиссии, медики Артемовской ЦРБ в сложившейся ситуации действовали правильно. Ребенок сейчас находится под наблюдением специалистов Областного перинатального центра», — отметили в больнице.