На мужчину, открывшего стрельбу по приставам в Ноябрьске, завели уголовное дело

В отношении жителя Ноябрьска (ЯНАО) Марата Сайткулова, который открыл стрельбу по судебным приставам, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.
«Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по статье „Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“. В совершении преступления подозревается 61-летний местный житель», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
В настоящий момент здание оцеплено силовиками. С мужчиной ведутся переговоры.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 28 августа 62-летний Марат Сайткулов поджог свой автомобиль и открыл стрельбу по судебным приставам. Они пришли, чтобы принудительно выселить мужчину из аварийного дома.
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