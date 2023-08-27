27 августа 2023
26 августа 2023

На мужчину, открывшего стрельбу по приставам в Ноябрьске, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото:
новость из сюжета
Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

В отношении жителя Ноябрьска (ЯНАО) Марата Сайткулова, который открыл стрельбу по судебным приставам, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по статье „Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“. В совершении преступления подозревается 61-летний местный житель», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В настоящий момент здание оцеплено силовиками. С мужчиной ведутся переговоры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 28 августа 62-летний Марат Сайткулов поджог свой автомобиль и открыл стрельбу по судебным приставам. Они пришли, чтобы принудительно выселить мужчину из аварийного дома.

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В отношении жителя Ноябрьска (ЯНАО) Марата Сайткулова, который открыл стрельбу по судебным приставам, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по статье „Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“. В совершении преступления подозревается 61-летний местный житель», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящий момент здание оцеплено силовиками. С мужчиной ведутся переговоры. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 28 августа 62-летний Марат Сайткулов поджог свой автомобиль и открыл стрельбу по судебным приставам. Они пришли, чтобы принудительно выселить мужчину из аварийного дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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