В мэрии Ноябрьска сообщили, почему к мужчине приехали приставы

Мужчина из Ноябрьска (ЯНАО), открывший стрельбу по судебным приставам, не захотел подчиниться решению суда о переселении его в новую квартиру. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«Приставы приехали к нему, чтобы исполнить решение суда о переселении из ветхого жилья в новую квартиру. Дом 165 в поселке СУ-952 признан аварийным в 2016 году. В доме четыре квартиры, жильцы трех давно переехали в благоустроенное жилье», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска.
Проживание в ветхом жилье прежде всего может быть небезопасным для 62-летнего мужчины. Ему предлагалось несколько альтернативных вариантов жилплощади, последний — однокомнатная квартира площадью 44 квадратных метра на улице Муравленко.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске мужчина открыл огонь по приставам. Для того, чтобы его обезвредить, планируется привлечь спецназ.
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