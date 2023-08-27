В мэрии Ноябрьска сообщили, почему к мужчине приехали приставы

В ЯНАО мужчина, открывший стрельбу, не хочет переселяться в новую квартиру

28 августа 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске мужчина открыл огонь по приставам, потому что не хочет переселятся Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам Мужчина из Ноябрьска (ЯНАО), открывший стрельбу по судебным приставам, не захотел подчиниться решению суда о переселении его в новую квартиру. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Приставы приехали к нему, чтобы исполнить решение суда о переселении из ветхого жилья в новую квартиру. Дом 165 в поселке СУ-952 признан аварийным в 2016 году. В доме четыре квартиры, жильцы трех давно переехали в благоустроенное жилье», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска. Проживание в ветхом жилье прежде всего может быть небезопасным для 62-летнего мужчины. Ему предлагалось несколько альтернативных вариантов жилплощади, последний — однокомнатная квартира площадью 44 квадратных метра на улице Муравленко. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске мужчина открыл огонь по приставам. Для того, чтобы его обезвредить, планируется привлечь спецназ.

Мужчина из Ноябрьска (ЯНАО), открывший стрельбу по судебным приставам, не захотел подчиниться решению суда о переселении его в новую квартиру. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Приставы приехали к нему, чтобы исполнить решение суда о переселении из ветхого жилья в новую квартиру. Дом 165 в поселке СУ-952 признан аварийным в 2016 году. В доме четыре квартиры, жильцы трех давно переехали в благоустроенное жилье», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска. Проживание в ветхом жилье прежде всего может быть небезопасным для 62-летнего мужчины. Ему предлагалось несколько альтернативных вариантов жилплощади, последний — однокомнатная квартира площадью 44 квадратных метра на улице Муравленко. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске мужчина открыл огонь по приставам. Для того, чтобы его обезвредить, планируется привлечь спецназ.