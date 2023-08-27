27 августа 2023
26 августа 2023

В мэрии Ноябрьска сообщили, почему к мужчине приехали приставы

В ЯНАО мужчина, открывший стрельбу, не хочет переселяться в новую квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске мужчина открыл огонь по приставам, потому что не хочет переселятся Фото:
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Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

Мужчина из Ноябрьска (ЯНАО), открывший стрельбу по судебным приставам, не захотел подчиниться решению суда о переселении его в новую квартиру. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«Приставы приехали к нему, чтобы исполнить решение суда о переселении из ветхого жилья в новую квартиру. Дом 165 в поселке СУ-952 признан аварийным в 2016 году. В доме четыре квартиры, жильцы трех давно переехали в благоустроенное жилье», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска.

Проживание в ветхом жилье прежде всего может быть небезопасным для 62-летнего мужчины. Ему предлагалось несколько альтернативных вариантов жилплощади, последний — однокомнатная квартира площадью 44 квадратных метра на улице Муравленко.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске мужчина открыл огонь по приставам. Для того, чтобы его обезвредить, планируется привлечь спецназ.

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Мужчина из Ноябрьска (ЯНАО), открывший стрельбу по судебным приставам, не захотел подчиниться решению суда о переселении его в новую квартиру. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Приставы приехали к нему, чтобы исполнить решение суда о переселении из ветхого жилья в новую квартиру. Дом 165 в поселке СУ-952 признан аварийным в 2016 году. В доме четыре квартиры, жильцы трех давно переехали в благоустроенное жилье», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска. Проживание в ветхом жилье прежде всего может быть небезопасным для 62-летнего мужчины. Ему предлагалось несколько альтернативных вариантов жилплощади, последний — однокомнатная квартира площадью 44 квадратных метра на улице Муравленко. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске мужчина открыл огонь по приставам. Для того, чтобы его обезвредить, планируется привлечь спецназ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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