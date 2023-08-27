27 августа 2023
26 августа 2023

Бастрыкин заинтересовался делом о стрельбе в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах дела о стрельбе в ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении жителя Ноябрьска (ЯНАО). Мужчина выстрелил в воздух и поджог свой автомобиль, после того как к нему пришли судебные приставы, чтобы выселить его из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Андрею Егорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) 62-летний Марат Сайткулов во время визита судебных приставов поджег принадлежавшую ему машину и выстрелил в воздух. Информации о пострадавших нет, на место ЧП вызван спецназ, территория оцеплена. С мужчиной ведутся переговоры.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении жителя Ноябрьска (ЯНАО). Мужчина выстрелил в воздух и поджог свой автомобиль, после того как к нему пришли судебные приставы, чтобы выселить его из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Андрею Егорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) 62-летний Марат Сайткулов во время визита судебных приставов поджег принадлежавшую ему машину и выстрелил в воздух. Информации о пострадавших нет, на место ЧП вызван спецназ, территория оцеплена. С мужчиной ведутся переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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