Бастрыкин заинтересовался делом о стрельбе в ЯНАО

28 августа 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах дела о стрельбе в ЯНАО Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении жителя Ноябрьска (ЯНАО). Мужчина выстрелил в воздух и поджог свой автомобиль, после того как к нему пришли судебные приставы, чтобы выселить его из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Андрею Егорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) 62-летний Марат Сайткулов во время визита судебных приставов поджег принадлежавшую ему машину и выстрелил в воздух. Информации о пострадавших нет, на место ЧП вызван спецназ, территория оцеплена. С мужчиной ведутся переговоры.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении жителя Ноябрьска (ЯНАО). Мужчина выстрелил в воздух и поджог свой автомобиль, после того как к нему пришли судебные приставы, чтобы выселить его из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Андрею Егорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) 62-летний Марат Сайткулов во время визита судебных приставов поджег принадлежавшую ему машину и выстрелил в воздух. Информации о пострадавших нет, на место ЧП вызван спецназ, территория оцеплена. С мужчиной ведутся переговоры.