Финансист Задорнов назвал способы укрепить курс рубля

Чтобы укрепить курс рубля к доллару, власти РФ должны сократить бюджетное стимулирование экономики и обеспечить продажу валюты экспортерам. Это поможет вернуть курс к 85 рублям за доллар, считает финансист Михаил Задорнов.
«Самый простой для понимая, но сложный для реализации метод — сократить бюджетное и монетарное стимулирование, оно ведет к ослаблению рубля. Также можно контролировать продажи валют со стороны экспортеров. Эти методы помогут вернуть курс к 85-ти рублям за доллар», — сказал Задорнов РБК.
Кроме того, власти России и Центробанк должны решить задачу по возврату зависших в Индии рупий, добавил финансист. Российские компании, отказавшиеся от расчетов в долларах, получают в них оплату за экспорт, но не могут вывести из страны. Это также давит на рубль.
В середине августа курс доллара упал ниже 95 рублей. По данным Московской биржи, курс опускался на 2,34%.
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