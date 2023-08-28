Финансист Задорнов назвал способы укрепить курс рубля

Финансист Задорнов: укрепить рубль до 85 за доллар поможет возвращение валюты

29 августа 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Власти РФ должны сократить бюджетное стимулирование, чтобы курс рубля укрепился Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Чтобы укрепить курс рубля к доллару, власти РФ должны сократить бюджетное стимулирование экономики и обеспечить продажу валюты экспортерам. Это поможет вернуть курс к 85 рублям за доллар, считает финансист Михаил Задорнов. «Самый простой для понимая, но сложный для реализации метод — сократить бюджетное и монетарное стимулирование, оно ведет к ослаблению рубля. Также можно контролировать продажи валют со стороны экспортеров. Эти методы помогут вернуть курс к 85-ти рублям за доллар», — сказал Задорнов РБК. Кроме того, власти России и Центробанк должны решить задачу по возврату зависших в Индии рупий, добавил финансист. Российские компании, отказавшиеся от расчетов в долларах, получают в них оплату за экспорт, но не могут вывести из страны. Это также давит на рубль. В середине августа курс доллара упал ниже 95 рублей. По данным Московской биржи, курс опускался на 2,34%.

Чтобы укрепить курс рубля к доллару, власти РФ должны сократить бюджетное стимулирование экономики и обеспечить продажу валюты экспортерам. Это поможет вернуть курс к 85 рублям за доллар, считает финансист Михаил Задорнов. «Самый простой для понимая, но сложный для реализации метод — сократить бюджетное и монетарное стимулирование, оно ведет к ослаблению рубля. Также можно контролировать продажи валют со стороны экспортеров. Эти методы помогут вернуть курс к 85-ти рублям за доллар», — сказал Задорнов РБК. Кроме того, власти России и Центробанк должны решить задачу по возврату зависших в Индии рупий, добавил финансист. Российские компании, отказавшиеся от расчетов в долларах, получают в них оплату за экспорт, но не могут вывести из страны. Это также давит на рубль. В середине августа курс доллара упал ниже 95 рублей. По данным Московской биржи, курс опускался на 2,34%.