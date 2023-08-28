В России разработали FPV-систему для перехвата беспилотников ВСУ

29 августа 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Новый перехватчик станет системой ближнего боя против дронов Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские инженеры Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали комплекс FPV-перехватчика для уничтожения беспилотников ВСУ и низколетящих целей. Характеристики новой технологии раскрыл гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин. «Компания ЦКБР разработала комплекс FPV-перехватчика (first-person view, „вид от первого лица“) с дальностью действия в семь километров и высотой до двух километров. Комплекс может уничтожать и цели, летящие практически у самой земли», — цитирует слова Кузякина ТАСС. По словам Кузякина, комплекс уже прошел ряд испытаний на полигоне под Москвой. Технология его работы такова, что он поражает только ограниченный периметр, являясь по сути инструментом ближнего боя, и не наносит ущерба объектам на земле. Сейчас перехватчик действует в ручном режиме, позже его автоматизируют. Кузякин уверен, что комплекс станет дополнением к другим мерам борьбы против дронов. Дроны ВСУ осуществляют регулярные попытки атаки на различные объекты российских городов, которые отражаются системами ПВО. Так, 28 августа российские военные сбили очередной беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Российские инженеры Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали комплекс FPV-перехватчика для уничтожения беспилотников ВСУ и низколетящих целей. Характеристики новой технологии раскрыл гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин. «Компания ЦКБР разработала комплекс FPV-перехватчика (first-person view, „вид от первого лица“) с дальностью действия в семь километров и высотой до двух километров. Комплекс может уничтожать и цели, летящие практически у самой земли», — цитирует слова Кузякина ТАСС. По словам Кузякина, комплекс уже прошел ряд испытаний на полигоне под Москвой. Технология его работы такова, что он поражает только ограниченный периметр, являясь по сути инструментом ближнего боя, и не наносит ущерба объектам на земле. Сейчас перехватчик действует в ручном режиме, позже его автоматизируют. Кузякин уверен, что комплекс станет дополнением к другим мерам борьбы против дронов. Дроны ВСУ осуществляют регулярные попытки атаки на различные объекты российских городов, которые отражаются системами ПВО. Так, 28 августа российские военные сбили очередной беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.