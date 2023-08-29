В Китае заявили, что Польша планирует захватить Белоруссию

«Гуаньча»: Польша вернет бывшие территории только после войны с Белоруссией и Литвой

29 августа 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Польша усилила военное присутствие на границе после перемещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша готова ввести войска на территории Белоруссии и Литвы, чтобы захватить ранее принадлежавшие ей территории. Об этом сообщает китайская газета «Гуаньча». «У Польши есть лишь один способ исполнить заветную мечту и возродить былое могущество. <…> Это возвращение утраченных территорий, которые сейчас принадлежат Белоруссии и Литве», — говорится в материале китайской газеты. Автор статьи утверждает, что Польша готова вести на территорию двух стран войска. Отношения между Польшей и Белоруссией обострились в июне 2023 года, когда бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа Евгения Пригожина переместились на территорию Беларуси. Польша негативно оценила данный факт, в государстве даже поднимался вопрос о закрытии восточной границы. 10 августа министр национальной обороны страны Мариуш Блащак заявил, что Варшава разместит на границе с Белоруссией 10 тысяч военнослужащих, передает RT. Конфликт между Литвой, Польшей и Белоруссией начался после конца холодной войны, передает «Гуаньча». В то время Варшава увидела в этом уникальную возможность потому, что Москва была слаба после развала СССР. «Пытающаяся возродить былое могущество, Польша осознала, что, только забрав обратно старые территории — земли Западной Белоруссии, а также Литвы, бывшего княжества Литовского, — она сможет стать по-настоящему влиятельной державой», — говорится в материале. По мнению автора статьи, страна и дальше будет думать о расширении, ведь это — долгосрочная амбиция Варшавы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша готова ввести войска на территории Белоруссии и Литвы, чтобы захватить ранее принадлежавшие ей территории. Об этом сообщает китайская газета «Гуаньча». «У Польши есть лишь один способ исполнить заветную мечту и возродить былое могущество. <…> Это возвращение утраченных территорий, которые сейчас принадлежат Белоруссии и Литве», — говорится в материале китайской газеты. Автор статьи утверждает, что Польша готова вести на территорию двух стран войска. Отношения между Польшей и Белоруссией обострились в июне 2023 года, когда бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа Евгения Пригожина переместились на территорию Беларуси. Польша негативно оценила данный факт, в государстве даже поднимался вопрос о закрытии восточной границы. 10 августа министр национальной обороны страны Мариуш Блащак заявил, что Варшава разместит на границе с Белоруссией 10 тысяч военнослужащих, передает RT. Конфликт между Литвой, Польшей и Белоруссией начался после конца холодной войны, передает «Гуаньча». В то время Варшава увидела в этом уникальную возможность потому, что Москва была слаба после развала СССР. «Пытающаяся возродить былое могущество, Польша осознала, что, только забрав обратно старые территории — земли Западной Белоруссии, а также Литвы, бывшего княжества Литовского, — она сможет стать по-настоящему влиятельной державой», — говорится в материале. По мнению автора статьи, страна и дальше будет думать о расширении, ведь это — долгосрочная амбиция Варшавы.