В Польше испугались размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Дуда: размещение ЧВК «Вагнер» в Беларуси — негативный сигнал для Польши

27 июня 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Размещение ЧВК «Вагнер» В Беларуси опасно для Польши, заявил Анджей Дуда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Размещение частной военной компании «Вагнер» на территории Беларуси является негативным сигналом для Польши. С таким заявлением выступил президент республики Анджей Дуда. «Перемещение ЧВК „Вагнер“ в Беларусь является для нас негативным сигналом», — передает слова Дуды Wydarzenia. Также он отметил, что перемещение в Беларусь руководителя «Вагнера» Евгения Пригожина также является очень негативным сигналом для Польши. После подавления вооруженного мятежа Евгения Пригожина, президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» три варианта: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Евгений Пригожин выбрал последний вариант и прилетел в Беларусь, сообщил президент Александр Лукашенко. Командиры ЧВК «Вагнер» будут помогать белорусской армии, передавая свой опыт в тактике и вооружении на передовой, добавил Лукашенко.

Размещение частной военной компании «Вагнер» на территории Беларуси является негативным сигналом для Польши. С таким заявлением выступил президент республики Анджей Дуда. «Перемещение ЧВК „Вагнер“ в Беларусь является для нас негативным сигналом», — передает слова Дуды Wydarzenia. Также он отметил, что перемещение в Беларусь руководителя «Вагнера» Евгения Пригожина также является очень негативным сигналом для Польши. После подавления вооруженного мятежа Евгения Пригожина, президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» три варианта: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Евгений Пригожин выбрал последний вариант и прилетел в Беларусь, сообщил президент Александр Лукашенко. Командиры ЧВК «Вагнер» будут помогать белорусской армии, передавая свой опыт в тактике и вооружении на передовой, добавил Лукашенко.