28 августа 2023

Восемь человек пострадали в аварии на трассе Екатеринбург—Шадринск—Курган

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Среди пострадавших в ДПТ на трассе оказался один подросток Фото:

Ночь 29 августа на 55-м км автодороги Екатеринбург—Шадринск—Курган столкнулись две машины, в результате аварии пострадали восемь человек, два из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.

«Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток. На месте работали две бригады СМП Белоярского района, бригады трассовых пунктов медицины катастроф Малых Брусян и Каменска. Госпитализированы шесть человек, два человека отказались от госпитализации», — заявили в ведомстве.

Четырех пострадавших отправили в травматологическое отделение горбольницы Каменска-Уральского, их состояние оценивается как удовлетворительное. «Двое пострадавших доставлены в реанимацию ГБ №36 „Травматологическая“ (Екатеринбург), состояние тяжелое», — пояснили в министерстве.

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Ночь 29 августа на 55-м км автодороги Екатеринбург—Шадринск—Курган столкнулись две машины, в результате аварии пострадали восемь человек, два из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает минздрав Свердловской области. «Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток. На месте работали две бригады СМП Белоярского района, бригады трассовых пунктов медицины катастроф Малых Брусян и Каменска. Госпитализированы шесть человек, два человека отказались от госпитализации», — заявили в ведомстве. Четырех пострадавших отправили в травматологическое отделение горбольницы Каменска-Уральского, их состояние оценивается как удовлетворительное. «Двое пострадавших доставлены в реанимацию ГБ №36 „Травматологическая“ (Екатеринбург), состояние тяжелое», — пояснили в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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