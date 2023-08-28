Глава Каменского городского округа подал в отставку

29 августа 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Пока Белоусов находится в отпуске, но после него планирует покинуть должность Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов решил уйти в отставку. Он уже написал заявление по собственному желанию, он планируется заняться семейным бизнесом. Вместо него временно исполняющим обязанности главы назначен Алексей Кошкаров, сообщает источник URA.RU. «Сейчас Белоусов находится в отпуске, после выхода из которого дума рассмотрит его заявление о сложении полномочий. В настоящее время округом руководит заместитель главы по экономике и финансам Алексей Кошкаров», — заявил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Белоусовым, однако на звонок он не ответил. Его помощница подтвердила, что он находится в отпуске и уточнила, что вопрос о его дальнейшей работе на посту будет решаться позже. Как сообщают источники в Минсельхозе Свердловской области, Белоусов давно планировал уйти в бизнес, которым занимается его жена. «У него семейный бизнес — сельхозпредприятие в районе, которое возглавляет супруга. Белоусов уже год как планировал туда именно уйти, однако у него были обыски, он остался. Сейчас претензий к главе нет, и он вернулся к старой идее», — пояснили собеседники. Ранее у Сергея Белоусова проходили следственные действия. Силовики приходили к мэру по делу о взятках. Партия «Единая Россия» заявляла, что собирается приостановить членство Белоусова в партии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов решил уйти в отставку. Он уже написал заявление по собственному желанию, он планируется заняться семейным бизнесом. Вместо него временно исполняющим обязанности главы назначен Алексей Кошкаров, сообщает источник URA.RU. «Сейчас Белоусов находится в отпуске, после выхода из которого дума рассмотрит его заявление о сложении полномочий. В настоящее время округом руководит заместитель главы по экономике и финансам Алексей Кошкаров», — заявил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Белоусовым, однако на звонок он не ответил. Его помощница подтвердила, что он находится в отпуске и уточнила, что вопрос о его дальнейшей работе на посту будет решаться позже. Как сообщают источники в Минсельхозе Свердловской области, Белоусов давно планировал уйти в бизнес, которым занимается его жена. «У него семейный бизнес — сельхозпредприятие в районе, которое возглавляет супруга. Белоусов уже год как планировал туда именно уйти, однако у него были обыски, он остался. Сейчас претензий к главе нет, и он вернулся к старой идее», — пояснили собеседники. Ранее у Сергея Белоусова проходили следственные действия. Силовики приходили к мэру по делу о взятках. Партия «Единая Россия» заявляла, что собирается приостановить членство Белоусова в партии.