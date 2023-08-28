На перекрестке улиц Блюхера—Уральской в Екатеринбурге водитель иномарки на большой скорости врезался в такси, выполнявшее поворот. После столкновения иномарка выехала на тротуар и врезалась в ограждение Михайловского кладбища. Об этом URA.RU сообщил очевидец ДТП.
«Иномарка ехала прямо через перекресток и врезалась в машину такси, которая поворачивала налево. Потом влетела в ограждение кладбища. Очевидцы вытащили водителя иномарки из салона, уложили его на землю. Он в сознании. Водитель такси — женщина — не пострадала. По ее словам, владелец иномарки ехал на огромной скорости по встречке», — рассказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что инспекторы уже работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства аварии.
После аварии прохожие вытащили водителя иномарки из салона
Фото: читатель URA.RU
Машина врезалась в ограждение Михайловского кладбища
На перекрестке улиц Блюхера—Уральской в Екатеринбурге водитель иномарки на большой скорости врезался в такси, выполнявшее поворот. После столкновения иномарка выехала на тротуар и врезалась в ограждение Михайловского кладбища. Об этом URA.RU сообщил очевидец ДТП. «Иномарка ехала прямо через перекресток и врезалась в машину такси, которая поворачивала налево. Потом влетела в ограждение кладбища. Очевидцы вытащили водителя иномарки из салона, уложили его на землю. Он в сознании. Водитель такси — женщина — не пострадала. По ее словам, владелец иномарки ехал на огромной скорости по встречке», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что инспекторы уже работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства аварии.