В Екатеринбурге иномарка протаранила такси и врезалась в забор кладбища. Фото, видео

29 августа 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

На место аварии выехали врачи и инспекторы ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На перекрестке улиц Блюхера—Уральской в Екатеринбурге водитель иномарки на большой скорости врезался в такси, выполнявшее поворот. После столкновения иномарка выехала на тротуар и врезалась в ограждение Михайловского кладбища. Об этом URA.RU сообщил очевидец ДТП. «Иномарка ехала прямо через перекресток и врезалась в машину такси, которая поворачивала налево. Потом влетела в ограждение кладбища. Очевидцы вытащили водителя иномарки из салона, уложили его на землю. Он в сознании. Водитель такси — женщина — не пострадала. По ее словам, владелец иномарки ехал на огромной скорости по встречке», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что инспекторы уже работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства аварии. После аварии прохожие вытащили водителя иномарки из салона Фото: читатель URA.RU Машина врезалась в ограждение Михайловского кладбища Фото: читатель URA.RU Владелица машины такси не пострадала Фото: читатель URA.RU

На перекрестке улиц Блюхера—Уральской в Екатеринбурге водитель иномарки на большой скорости врезался в такси, выполнявшее поворот. После столкновения иномарка выехала на тротуар и врезалась в ограждение Михайловского кладбища. Об этом URA.RU сообщил очевидец ДТП. «Иномарка ехала прямо через перекресток и врезалась в машину такси, которая поворачивала налево. Потом влетела в ограждение кладбища. Очевидцы вытащили водителя иномарки из салона, уложили его на землю. Он в сознании. Водитель такси — женщина — не пострадала. По ее словам, владелец иномарки ехал на огромной скорости по встречке», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что инспекторы уже работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства аварии.