28 августа 2023

В Екатеринбурге иномарка протаранила такси и врезалась в забор кладбища. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
На место аварии выехали врачи и инспекторы ГИБДД Фото:

На перекрестке улиц Блюхера—Уральской в Екатеринбурге водитель иномарки на большой скорости врезался в такси, выполнявшее поворот. После столкновения иномарка выехала на тротуар и врезалась в ограждение Михайловского кладбища. Об этом URA.RU сообщил очевидец ДТП.

«Иномарка ехала прямо через перекресток и врезалась в машину такси, которая поворачивала налево. Потом влетела в ограждение кладбища. Очевидцы вытащили водителя иномарки из салона, уложили его на землю. Он в сознании. Водитель такси — женщина — не пострадала. По ее словам, владелец иномарки ехал на огромной скорости по встречке», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что инспекторы уже работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства аварии.

После аварии прохожие вытащили водителя иномарки из салона
После аварии прохожие вытащили водителя иномарки из салона
Фото:
Машина врезалась в ограждение Михайловского кладбища
Машина врезалась в ограждение Михайловского кладбища
Фото:
Владелица машины такси не пострадала
Владелица машины такси не пострадала
Фото:

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На перекрестке улиц Блюхера—Уральской в Екатеринбурге водитель иномарки на большой скорости врезался в такси, выполнявшее поворот. После столкновения иномарка выехала на тротуар и врезалась в ограждение Михайловского кладбища. Об этом URA.RU сообщил очевидец ДТП. «Иномарка ехала прямо через перекресток и врезалась в машину такси, которая поворачивала налево. Потом влетела в ограждение кладбища. Очевидцы вытащили водителя иномарки из салона, уложили его на землю. Он в сознании. Водитель такси — женщина — не пострадала. По ее словам, владелец иномарки ехал на огромной скорости по встречке», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что инспекторы уже работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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