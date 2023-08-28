В ГИБДД назвали самые аварийно-опасные перекрестки Кургана

29 августа 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Инспекторы выделяют несколько аварийных дорог в Кургане и на трассе в пределах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане одними из самых аварийно-опасных считаются перекрестки улиц Ленина—Климова и Ленина—Карла Маркса, а также два поворота на федеральных трассах в пределах города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Курганской области Юрий Филипчук во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В числе наиболее аварийных на сегодняшний день в границах Кургана являются повороты на Глинки и Зайково с федеральной трассы. Что касается непосредственно самого города, это перекрестки Ленина—Климова и Ленина—Карла Маркса», — сказал Филипчук. ГИБДД совместно с другими заинтересованными ведомствами и собственниками дорог принимает меры, чтобы снизить аварийность на этих участках. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 75 детей, шестеро погибли. Практические каждое второе дорожное происшествие связано с нарушением проезда перекрестков, отметили в Госавтоинспекции.

В Кургане одними из самых аварийно-опасных считаются перекрестки улиц Ленина—Климова и Ленина—Карла Маркса, а также два поворота на федеральных трассах в пределах города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Курганской области Юрий Филипчук во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В числе наиболее аварийных на сегодняшний день в границах Кургана являются повороты на Глинки и Зайково с федеральной трассы. Что касается непосредственно самого города, это перекрестки Ленина—Климова и Ленина—Карла Маркса», — сказал Филипчук. ГИБДД совместно с другими заинтересованными ведомствами и собственниками дорог принимает меры, чтобы снизить аварийность на этих участках. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 75 детей, шестеро погибли. Практические каждое второе дорожное происшествие связано с нарушением проезда перекрестков, отметили в Госавтоинспекции.