28 августа 2023

В ГИБДД назвали самые аварийно-опасные перекрестки Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, машины, регулировщик дорожного движения, регулировка движения
Инспекторы выделяют несколько аварийных дорог в Кургане и на трассе в пределах города Фото:

В Кургане одними из самых аварийно-опасных считаются перекрестки улиц Ленина—Климова и Ленина—Карла Маркса, а также два поворота на федеральных трассах в пределах города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Курганской области Юрий Филипчук во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В числе наиболее аварийных на сегодняшний день в границах Кургана являются повороты на Глинки и Зайково с федеральной трассы. Что касается непосредственно самого города, это перекрестки Ленина—Климова и Ленина—Карла Маркса», — сказал Филипчук. ГИБДД совместно с другими заинтересованными ведомствами и собственниками дорог принимает меры, чтобы снизить аварийность на этих участках.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 75 детей, шестеро погибли. Практические каждое второе дорожное происшествие связано с нарушением проезда перекрестков, отметили в Госавтоинспекции.

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В Кургане одними из самых аварийно-опасных считаются перекрестки улиц Ленина—Климова и Ленина—Карла Маркса, а также два поворота на федеральных трассах в пределах города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД по Курганской области Юрий Филипчук во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В числе наиболее аварийных на сегодняшний день в границах Кургана являются повороты на Глинки и Зайково с федеральной трассы. Что касается непосредственно самого города, это перекрестки Ленина—Климова и Ленина—Карла Маркса», — сказал Филипчук. ГИБДД совместно с другими заинтересованными ведомствами и собственниками дорог принимает меры, чтобы снизить аварийность на этих участках. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 75 детей, шестеро погибли. Практические каждое второе дорожное происшествие связано с нарушением проезда перекрестков, отметили в Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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