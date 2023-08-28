28 августа 2023

В Курганской области с начала года в ДТП пострадали более 80 детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
В Курганской области каждый четвертый участник ДТП погибает в аварии Фото:

В Курганской области с начала 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 75 детей, шестеро погибли. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«Практические каждое второе дорожное происшествие связано с нарушением проезда перекрестков. С начала 2023 года в 71 аварии с участием детей и подростков до 16 лет погибли шесть несовершеннолетних, еще 75 получили травмы разной степени тяжести», — рассказал URA.RU временно исполняющий обязанности начальник управления ГИБДД по Курганской области Юрий Филипчук.

По информации от курганского управления ГИБДД, с начала года произошло более 500 аварий. Более половины всех автоаварий зарегистрированы в границах населенных пунктов. Полковник полиции Филипчук отмечает, что на дорогах городов и сел погибает каждый четвертый участник дорожного движения. Всего с начала года в ДТП получили травмы более 380 человек.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции обращались к курганцам из-за гибели пешеходов. Работники ведомства призывали жителей быть внимательными на дорогах в темное время суток. Причиной выступления полицейских стало то, что ранее в аварии погибли три пешехода.

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В Курганской области с начала 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 75 детей, шестеро погибли. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. «Практические каждое второе дорожное происшествие связано с нарушением проезда перекрестков. С начала 2023 года в 71 аварии с участием детей и подростков до 16 лет погибли шесть несовершеннолетних, еще 75 получили травмы разной степени тяжести», — рассказал URA.RU временно исполняющий обязанности начальник управления ГИБДД по Курганской области Юрий Филипчук. По информации от курганского управления ГИБДД, с начала года произошло более 500 аварий. Более половины всех автоаварий зарегистрированы в границах населенных пунктов. Полковник полиции Филипчук отмечает, что на дорогах городов и сел погибает каждый четвертый участник дорожного движения. Всего с начала года в ДТП получили травмы более 380 человек. Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции обращались к курганцам из-за гибели пешеходов. Работники ведомства призывали жителей быть внимательными на дорогах в темное время суток. Причиной выступления полицейских стало то, что ранее в аварии погибли три пешехода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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