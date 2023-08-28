Власти сообщили, когда в городах ЯНАО запустят отопление

Отопительный сезон в городах ЯНАО начнется в конце августа

29 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Отопительный сезон в городах ЯНАО начался в конце августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отопительный сезон в городах ЯНАО начнется в конце августа. Как рассказали URA.RU в городских администрациях, в первую очередь тепло запустят в больницы, школы и детские сады. «Тепло в дома и на объекты социальной сферы Надыма будет подано 30 августа 2023 года», — уточнили в мэрии Надымского района. В Новом Уренгое отопление запустили 25 августа. В Ноябрьске сегодня, 29 августа. В Ямальском районе запуск системы в поселениях запланирован в ночь с 31 августа на 1 сентября. В течение суток специалисты наладят подачу тепла. С 25 августа к отоплению подключены все социальные объекты района. В Салехарде подача тепла в школы, детские сады и больницы начнется 1 сентября. С этого же дня начнется поэтапное подключение к системе теплоснабжения жилых домов. «Всего предстоит подключить 16 512 квартир, 897 частных жилых домов, 1 178 организаций и учреждений — это количество салехардских объектов, в которых в ближайшие дни станет тепло. К отопительному сезону готовы все 36 котельных. За короткий летний период были отремонтированы восемь котельных», — рассказали в администрации окружной столицы.

Отопительный сезон в городах ЯНАО начнется в конце августа. Как рассказали URA.RU в городских администрациях, в первую очередь тепло запустят в больницы, школы и детские сады. «Тепло в дома и на объекты социальной сферы Надыма будет подано 30 августа 2023 года», — уточнили в мэрии Надымского района. В Новом Уренгое отопление запустили 25 августа. В Ноябрьске сегодня, 29 августа. В Ямальском районе запуск системы в поселениях запланирован в ночь с 31 августа на 1 сентября. В течение суток специалисты наладят подачу тепла. С 25 августа к отоплению подключены все социальные объекты района. В Салехарде подача тепла в школы, детские сады и больницы начнется 1 сентября. С этого же дня начнется поэтапное подключение к системе теплоснабжения жилых домов. «Всего предстоит подключить 16 512 квартир, 897 частных жилых домов, 1 178 организаций и учреждений — это количество салехардских объектов, в которых в ближайшие дни станет тепло. К отопительному сезону готовы все 36 котельных. За короткий летний период были отремонтированы восемь котельных», — рассказали в администрации окружной столицы.