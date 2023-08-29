Туры в Турцию из Челябинска упали в цене

30 августа 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

В начале бархатного сезона в Турции цены на путевки снизились Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туры в Турцию из Челябинска стали стоить заметно дешевле. Как URA.RU рассказали участники рынка, снижение стоимости связано с падением спроса в преддверии начала учебного года. «Отдохнуть в Турции для тех, кто собирается это сделать в ближайшие дни, стало значительно дешевле по сравнению с летними месяцами. Причины связаны с предстоящим началом учебного года», — рассказала URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Стоимость туром в ряд отелей составила 40 — 50%. Ситуация обеспечило динамическое ценообразование: сокращение спроса автоматически обрушило цены. Собеседница URA.RU отметила, что это в основном коснулось отелей не самого высокого рейтинга: 3,2 — 3,3 баллов из пяти. При этом спецпредложения предоставили в большинстве гостиницы на три и четыре звезды, но есть и пятизвездочные. «На текущий момент забронировать тур в Турцию с вылетом в середине сентября из Челябинска на двоих на неделю в отель 5* на все включено можно от 121 тысячи рублей. На 10 ночей поездка обойдется от 145 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру». По данным туроператора Pegas Touristik, стоимость путевок с остановкой в трехзвездочных отелях Анатолийского побережья начинается т 59 тысяч рублей на двоих на неделю на базе завтраков. При этом вылет 30 августа. Чем ближе к концу сезона, тем дороже. Тот же тур с отправлением 23 сентября обойдется, если бронировать не откладывая, в 64,6 тысяч рублей. С началом бархатного сезона эксперты спрогнозировали удвоение цен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туры в Турцию из Челябинска стали стоить заметно дешевле. Как URA.RU рассказали участники рынка, снижение стоимости связано с падением спроса в преддверии начала учебного года. «Отдохнуть в Турции для тех, кто собирается это сделать в ближайшие дни, стало значительно дешевле по сравнению с летними месяцами. Причины связаны с предстоящим началом учебного года», — рассказала URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Стоимость туром в ряд отелей составила 40 — 50%. Ситуация обеспечило динамическое ценообразование: сокращение спроса автоматически обрушило цены. Собеседница URA.RU отметила, что это в основном коснулось отелей не самого высокого рейтинга: 3,2 — 3,3 баллов из пяти. При этом спецпредложения предоставили в большинстве гостиницы на три и четыре звезды, но есть и пятизвездочные. «На текущий момент забронировать тур в Турцию с вылетом в середине сентября из Челябинска на двоих на неделю в отель 5* на все включено можно от 121 тысячи рублей. На 10 ночей поездка обойдется от 145 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру». По данным туроператора Pegas Touristik, стоимость путевок с остановкой в трехзвездочных отелях Анатолийского побережья начинается т 59 тысяч рублей на двоих на неделю на базе завтраков. При этом вылет 30 августа. Чем ближе к концу сезона, тем дороже. Тот же тур с отправлением 23 сентября обойдется, если бронировать не откладывая, в 64,6 тысяч рублей. С началом бархатного сезона эксперты спрогнозировали удвоение цен.