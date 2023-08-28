В Пермском крае стартовал крупнейший российский турнир среди рыбаков

Турнир будет идти три дня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Добрянка (Пермский край) проходит первый этап крупнейшего рыболовного турнира Pro Anglers League. В соревнованиях принимают участие 20 сильнейших экипажей по ловле рыбы на спинниг. Команда победителей получит катер ФЛ-70, который стоит более трех миллионов рублей.

«Первый тур первого этапа PAL 2023 стартует 29 августа на Камском водохранилище. Совершенно новая акватория и непредсказуемый уровень воды добавили интриги. Посмотрим, как сильнейшие рыболовы-спиннингисты страны преодолеют все сложности на пути к трофею», — сказано в объявлении в группе Pro Anglers League в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат будет проходить в три тура. В каждом туре экипажам нужно поймать определенный вид рыбы. Первый тур — щука, второй тур — судак, третий тур — Mix day, где в зачет будут принимать щуку, судака, язь, жереха, голавля и окуня. Размер рыб должен быть не менее 35-55 см. в зависимости от вида. Соревнования закончатся в четверг, 31 августа.