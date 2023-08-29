Выигрыш станет хорошим подспорьем семье воспитателя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Екатеринбургский воспитатель Наталья Никулина выиграла в моментальную лотерею 500 000 рублей. Победительница считает, что удачу ей принесла счастливая цифра. Об этом URA.RU рассказали распространители всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Накануне выигрыша мы с семьей отдыхали на природе, но ночью нас чуть не снесло ветром вместе с палатками. По дороге домой заехали в торговый центр за продуктами и зашли в лотерейный киоск „Столото“. Муж выбрал свой билет наугад и выиграл три тысячи рублей. А я искала билет, чтобы в номере было число „9“ — это день моего рождения», — приводят рассказ екатеринбурженки в «Столото».

Наталья сразу же стерла защитный слой и, увидев цифры и осознав удачу, запрыгала и захлопала в ладоши. «В первую ночь после выигрыша мы с мужем так и не смогли уснуть», — призналась воспитатель.

Призовые деньги победительница потратит на закрытие автокредита. По профессии Наталья воспитатель, недавно она получила повышение до заместителя заведующей детским садом. В свободное время семья с детьми любит кататься на велосипедах, сплавляться по рекам, отдыхать на природе с палаткой.

Ранее свердловская пенсионерка выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина признавалась, что покупает билеты со студенческой молодости и всегда делает это с особым настроем.

Интерес к лотереям Наталье привила мама: она всегда дарила дочери лотерейные билеты Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»

Сначала Наталья думала, что выиграла 25 тысяч рублей, но сумма оказалась в разы крупнее Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»

На призовые деньги победительница закроет автокредит Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»