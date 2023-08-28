28 августа 2023

В Сургуте эвакуировали мэрию и торговые центры

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация торгово-развлекательного центра "Кристалл". Тюмень, тц, входная группа
На местах работают экстренные службы Фото:

В Сургуте (ХМАО) эвакуировали администрацию города и торговые центры. Правоохранителям поступило сообщение о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Поступила информация о минировании торговых центров „Гостиный двор“, „Небо“ и городской администрации. Здания эвакуированы, на местах работают экстренные службы», — рассказал инсайдер.

Агентство обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. Однако в ведомстве не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

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В Сургуте (ХМАО) эвакуировали администрацию города и торговые центры. Правоохранителям поступило сообщение о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступила информация о минировании торговых центров „Гостиный двор“, „Небо“ и городской администрации. Здания эвакуированы, на местах работают экстренные службы», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. Однако в ведомстве не ответили на звонок корреспондента URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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