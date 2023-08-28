В Сургуте эвакуировали мэрию и торговые центры

На местах работают экстренные службы
В Сургуте (ХМАО) эвакуировали администрацию города и торговые центры. Правоохранителям поступило сообщение о минировании. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Поступила информация о минировании торговых центров „Гостиный двор“, „Небо“ и городской администрации. Здания эвакуированы, на местах работают экстренные службы», — рассказал инсайдер.
Агентство обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. Однако в ведомстве не ответили на звонок корреспондента URA.RU.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.