В Перми резко выросли цены на комнаты в коммунальных квартирах

С января 2023 года стоимость комнат в коммунальных квартирах Перми увеличилась на 10%. К июлю их средняя цена составляет 1,03 млн рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.
«Более чем на 10% за семь месяцев выросли в цене комнаты в Нижнем Новгороде, Омске, Волгограде и Перми. В Перми они взяли рубеж в миллион [рублей] за объект», — сообщается в исследовании аналитиков.
Чаще всего по такой стоимости встречаются комнаты в трехкомнатных или четырехкомнатных квартирах в панельных домах, расположенных недалеко от центра города. Комнаты, которые переделаны в студии, стоят в полтора-два раза дороже, отмечают аналитики.
Лидером рейтинга самых дорогих комнат в коммуналках стал Сочи. Купить такое жилье на побережье Черного моря можно за 6,6 млн рублей. Следом идут Москва, где комната в коммунальной квартире стоит 5,4 млн рублей, и Санкт-Петербург, где комнату можно купить за 2,7 млн рублей. Дешевле всего жилье подобного типа стоит в Челябинске. Там жилье в коммуналке отдают за 640 тысяч рублей.
Ранее Пермь стала лидером по снижению цен на вторичное жилье. Средняя стоимость таких квартир в краевой столице за полгода упала на 7,9%.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.