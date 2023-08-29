Отец погибшей 16-летней свердловчанки рассказал о велосипедисте, преследовавшем дочь

За девушкой, чье тело нашли в лесу Каменска-Уральского, ехал велосипедист

29 августа 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Мужчина ехал медленнее пешеходов, и это выглядело подозрительно (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина на велосипеде, замеченный рядом с 16-летней девушкой накануне ее гибели, вел себя странно. Судя по камерам наблюдения, он ехал очень медленно, будто следя за кем-то. Таким мнением с URA.RU поделился ее отец, Александр. «Как видно по камерам, он следует за дочерью на длинном промежутке пути: следует позади, потом обгоняет, потом едет в том же направлении, но на противоположной стороне улицы. При этом он едет крайне медленно, как будто что-то высматривая и выслеживая», — рассказал Александр. По его мнению, мужчина уже не молод. Отличительной приметой является его белая кепка. Юная жительница Каменска-Уральского пропала в начале августа. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга с последней электричкой и отправилась по безлюдным улицам домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей обнаружено не было. Причины ее смерти на данный момент так и остаются невыясненными. Отец девушки обвинил следователей в бездействии. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.

Мужчина на велосипеде, замеченный рядом с 16-летней девушкой накануне ее гибели, вел себя странно. Судя по камерам наблюдения, он ехал очень медленно, будто следя за кем-то. Таким мнением с URA.RU поделился ее отец, Александр. «Как видно по камерам, он следует за дочерью на длинном промежутке пути: следует позади, потом обгоняет, потом едет в том же направлении, но на противоположной стороне улицы. При этом он едет крайне медленно, как будто что-то высматривая и выслеживая», — рассказал Александр. По его мнению, мужчина уже не молод. Отличительной приметой является его белая кепка. Юная жительница Каменска-Уральского пропала в начале августа. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга с последней электричкой и отправилась по безлюдным улицам домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей обнаружено не было. Причины ее смерти на данный момент так и остаются невыясненными. Отец девушки обвинил следователей в бездействии. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.