Отец погибшей 16-летней свердловчанки рассказал о велосипедисте, преследовавшем дочь

За девушкой, чье тело нашли в лесу Каменска-Уральского, ехал велосипедист
© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, велосипедист, опечатанный гараж
Мужчина ехал медленнее пешеходов, и это выглядело подозрительно (архивное фото) Фото:

Мужчина на велосипеде, замеченный рядом с 16-летней девушкой накануне ее гибели, вел себя странно. Судя по камерам наблюдения, он ехал очень медленно, будто следя за кем-то. Таким мнением с URA.RU поделился ее отец, Александр.

«Как видно по камерам, он следует за дочерью на длинном промежутке пути: следует позади, потом обгоняет, потом едет в том же направлении, но на противоположной стороне улицы. При этом он едет крайне медленно, как будто что-то высматривая и выслеживая», — рассказал Александр.

По его мнению, мужчина уже не молод. Отличительной приметой является его белая кепка.

Юная жительница Каменска-Уральского пропала в начале августа. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга с последней электричкой и отправилась по безлюдным улицам домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей обнаружено не было.

Причины ее смерти на данный момент так и остаются невыясненными. Отец девушки обвинил следователей в бездействии. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.

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Мужчина на велосипеде, замеченный рядом с 16-летней девушкой накануне ее гибели, вел себя странно. Судя по камерам наблюдения, он ехал очень медленно, будто следя за кем-то. Таким мнением с URA.RU поделился ее отец, Александр. «Как видно по камерам, он следует за дочерью на длинном промежутке пути: следует позади, потом обгоняет, потом едет в том же направлении, но на противоположной стороне улицы. При этом он едет крайне медленно, как будто что-то высматривая и выслеживая», — рассказал Александр. По его мнению, мужчина уже не молод. Отличительной приметой является его белая кепка. Юная жительница Каменска-Уральского пропала в начале августа. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга с последней электричкой и отправилась по безлюдным улицам домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей обнаружено не было. Причины ее смерти на данный момент так и остаются невыясненными. Отец девушки обвинил следователей в бездействии. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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