Песков оценил слова Папы Римского о великой России

Дмитрий Песков отметил, что слова Папы Римского звучат в унисон с идеями, которые продвигаются в российском обществе
Слова Папы Римского Франциска о великой России означают, что он хорошо знает историю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Понтифик знает российскую историю очень хорошо. Она действительно глубокая, имеет глубокие корни, наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной. Оно гораздо более давнее. И то, чем занимаются государство, общественные объединения, учителя, состоит в том, чтобы это наследие донести до нашей молодежь. То, что слова понтифика звучат с этими усилиями в унисон, весьма отрадно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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