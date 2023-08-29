Песков оценил слова Папы Римского о великой России

Песков: Папа Римский хорошо знает историю, называя Россию великой
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что слова Папы Римского звучат в унисон с идеями, которые продвигаются в российском обществе Фото:

Слова Папы Римского Франциска о великой России означают, что он хорошо знает историю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Понтифик знает российскую историю очень хорошо. Она действительно глубокая, имеет глубокие корни, наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной. Оно гораздо более давнее. И то, чем занимаются государство, общественные объединения, учителя, состоит в том, чтобы это наследие донести до нашей молодежь. То, что слова понтифика звучат с этими усилиями в унисон, весьма отрадно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Слова Папы Римского Франциска о великой России означают, что он хорошо знает историю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Понтифик знает российскую историю очень хорошо. Она действительно глубокая, имеет глубокие корни, наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной. Оно гораздо более давнее. И то, чем занимаются государство, общественные объединения, учителя, состоит в том, чтобы это наследие донести до нашей молодежь. То, что слова понтифика звучат с этими усилиями в унисон, весьма отрадно», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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