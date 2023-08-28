В курганском департаменте образования рассказали, как пройдут школьные линейки

Школы Кургана сами установят ограничения на 1 сентября

В Курганской области школы определяются с форматом праздничных линеек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области линейки 1 сентября 2023 года пройдут торжественно и без ограничений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. Вместе с тем, у директоров школ есть право устанавливать локальные ограничения.

«Никаких ограничений от департамента на 1 сентября нет. Линейки пройдут торжественно, в привычной обстановке. Если в какой-то школе примут решение о каком-либо ограничении — директор имеет на это право. В каждую школу поступили комплекты с символикой государства, поэтому будут обязательные подъем флага и исполнение гимна», — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

В пресс-службе мэрии Кургана ответили, что во всех образовательных организациях 1 сентября будут проведены торжественные линейки. «Образовательная организация самостоятельно определяет место и время проведения мероприятия, определяет присутствующих в зависимости от вместимости помещений и количества обучающихся, а также их родителей. Ограничений на проведение торжественных мероприятий нет», — сообщили в мэрии. В школах Кургана отвечают, что формат проведения линеек будет избран с учетом погодных условий. Позже классные руководители сообщат информацию родителям учеников.

В 2022 году в ряде школ Кургана ограничивали количество присутствующих на линейке родителей (по одному родителю ученика). Горожане также жаловались, что в одной из школ родителей не пускали на торжество, ученика можно было проводить только до дверей школы.