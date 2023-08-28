В ХМАО на федеральной «трассе смерти» ограничат движение из-за учений

30 августа в 12 часов на федеральной трассе в ХМАО пройдут учения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

30 августа в 12 часов на федеральной дороге Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничат движение автотранспорта из-за учений. Эту дорогу называют «трассой смерти» из-за частых аварий с летальным исходом. В пресс-службе Уралуправтодора агентству рассказали, что в ходе тренировки специальные службы отработают совместные действия при дорожном происшествии.

«30 августа в 12-00 на 934 километре автомобильной дороги федерального значения Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск пройдут тактико-специальные учения. Оперативные службы будут отрабатывать алгоритм совместных действий при ДТП, ликвидации последствий аварии», — сообщила пресс-служба.

По легенде учений, произойдет столкновение вахтового автобуса с грузовиком, перевозящим авиационное топливо. Из-за аварии упадет столб освещения и начнется пожар. Пострадавшим понадобится оперативная помощь и срочная эвакуация.

В мероприятии примут участие представители администрации Ханты-Мансийского района, Департамента региональной безопасности, здравоохранения, дорожного хозяйства и транспорта Югры, подразделения УГИБДД УМВД, МЧС и энергосетевой компании. Сотрудники «Центроспас-Югории», Центра медицины катастроф и Красноярского авиационно-спасательного центра отработают действия при спасении и эвакуации пострадавших. Дорожные службы Управтодора, Уралуправтодора, подрядные организации, обслуживающие трассу, потренируются оперативно устранять последствия аварии.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрыли движение большегрузных автомобилей на участке дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Ограничение было связано с неблагоприятными погодными условиями.