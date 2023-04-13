В ХМАО запретили большегрузам и автобусам ездить по «трассе смерти»

13 апреля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

На трассе смерти ограничили проезд пассажирскому транспорту и грузовикам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО перекрыли движение большегрузных автомобилей на участке дороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют трассой смерти. Telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» сообщает, что это связано с неблагоприятными погодными условиями. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, на участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 571 по 698 км, введено ограничение движения для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта», — указано в публикации. ГИБДД просит водителей быть внимательными и осторожными. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий вводятся ограничения на трассах «Нягань — Талинка» на 140-22 км и «Ханты-Мансийск — Талинка — Советский» и 87-60 км и перекрыт Северный обход Сургута.

В ХМАО перекрыли движение большегрузных автомобилей на участке дороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют трассой смерти. Telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» сообщает, что это связано с неблагоприятными погодными условиями. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, на участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 571 по 698 км, введено ограничение движения для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта», — указано в публикации. ГИБДД просит водителей быть внимательными и осторожными. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий вводятся ограничения на трассах «Нягань — Талинка» на 140-22 км и «Ханты-Мансийск — Талинка — Советский» и 87-60 км и перекрыт Северный обход Сургута.