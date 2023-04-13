В ХМАО запретили большегрузам и автобусам ездить по «трассе смерти»

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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
На трассе смерти ограничили проезд пассажирскому транспорту и грузовикам Фото:

В ХМАО перекрыли движение большегрузных автомобилей на участке дороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют трассой смерти. Telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» сообщает, что это связано с неблагоприятными погодными условиями.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, на участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 571 по 698 км, введено ограничение движения для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта», — указано в публикации.

ГИБДД просит водителей быть внимательными и осторожными. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий вводятся ограничения на трассах «Нягань — Талинка» на 140-22 км и «Ханты-Мансийск — Талинка — Советский» и 87-60 км и перекрыт Северный обход Сургута.

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В ХМАО перекрыли движение большегрузных автомобилей на участке дороги «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют трассой смерти. Telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» сообщает, что это связано с неблагоприятными погодными условиями. «В связи с неблагоприятными погодными условиями, на участке автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ с 571 по 698 км, введено ограничение движения для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта», — указано в публикации. ГИБДД просит водителей быть внимательными и осторожными. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий вводятся ограничения на трассах «Нягань — Талинка» на 140-22 км и «Ханты-Мансийск — Талинка — Советский» и 87-60 км и перекрыт Северный обход Сургута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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