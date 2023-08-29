В Шереметьево задержали вылет самолета, отправив пассажиров на новую проверку

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, авиакомпания победа, самолет
В Шереметьева подтвердили задержку на 2 часа рейса в Нижнекамск Фото:

В аэропорту Шереметьево (Москва) задержали вылет рейса авиакомпании «Победа» до Нижнекамска. Читатель URA.RU сообщил, что причиной стала дополнительная проверка всех пассажиров рейса. При этом один из пассажиров остался в салоне с полицией.

«Мы готовились взлетать, но остановились, в салоне появились сотрудники полиции. Потом из салона в зону проводников проводили тихого мужика. После нас всех выгнали из самолета, багаж выгрузили, нас вывезли обратно в здание аэропорта и отправили на дополнительный досмотр. А тихий мужик остался с полицейскими в самолете», — рассказали пассажиры рейса.

В Шереметьево задержку рейса DP-6845 подтвердили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вылет был запланировал в 9:25. ЗРейс задержали до 11:25. Но авиакомпания причин задержки не указала», — подчеркнули в аэропорту, не прокомментировав причину задержки.

Агентство направило запрос в авиакомпанию «Победа» и в аэропорт Бегишево (Нижнекамск). На момент публикации ответ не был получен.

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В аэропорту Шереметьево (Москва) задержали вылет рейса авиакомпании «Победа» до Нижнекамска. Читатель URA.RU сообщил, что причиной стала дополнительная проверка всех пассажиров рейса. При этом один из пассажиров остался в салоне с полицией. «Мы готовились взлетать, но остановились, в салоне появились сотрудники полиции. Потом из салона в зону проводников проводили тихого мужика. После нас всех выгнали из самолета, багаж выгрузили, нас вывезли обратно в здание аэропорта и отправили на дополнительный досмотр. А тихий мужик остался с полицейскими в самолете», — рассказали пассажиры рейса. В Шереметьево задержку рейса DP-6845 подтвердили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вылет был запланировал в 9:25. ЗРейс задержали до 11:25. Но авиакомпания причин задержки не указала», — подчеркнули в аэропорту, не прокомментировав причину задержки. Агентство направило запрос в авиакомпанию «Победа» и в аэропорт Бегишево (Нижнекамск). На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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