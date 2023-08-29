В Шереметьево задержали вылет самолета, отправив пассажиров на новую проверку

29 августа 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Шереметьева подтвердили задержку на 2 часа рейса в Нижнекамск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Шереметьево (Москва) задержали вылет рейса авиакомпании «Победа» до Нижнекамска. Читатель URA.RU сообщил, что причиной стала дополнительная проверка всех пассажиров рейса. При этом один из пассажиров остался в салоне с полицией. «Мы готовились взлетать, но остановились, в салоне появились сотрудники полиции. Потом из салона в зону проводников проводили тихого мужика. После нас всех выгнали из самолета, багаж выгрузили, нас вывезли обратно в здание аэропорта и отправили на дополнительный досмотр. А тихий мужик остался с полицейскими в самолете», — рассказали пассажиры рейса. В Шереметьево задержку рейса DP-6845 подтвердили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вылет был запланировал в 9:25. ЗРейс задержали до 11:25. Но авиакомпания причин задержки не указала», — подчеркнули в аэропорту, не прокомментировав причину задержки. Агентство направило запрос в авиакомпанию «Победа» и в аэропорт Бегишево (Нижнекамск). На момент публикации ответ не был получен.

В аэропорту Шереметьево (Москва) задержали вылет рейса авиакомпании «Победа» до Нижнекамска. Читатель URA.RU сообщил, что причиной стала дополнительная проверка всех пассажиров рейса. При этом один из пассажиров остался в салоне с полицией. «Мы готовились взлетать, но остановились, в салоне появились сотрудники полиции. Потом из салона в зону проводников проводили тихого мужика. После нас всех выгнали из самолета, багаж выгрузили, нас вывезли обратно в здание аэропорта и отправили на дополнительный досмотр. А тихий мужик остался с полицейскими в самолете», — рассказали пассажиры рейса. В Шереметьево задержку рейса DP-6845 подтвердили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Вылет был запланировал в 9:25. ЗРейс задержали до 11:25. Но авиакомпания причин задержки не указала», — подчеркнули в аэропорту, не прокомментировав причину задержки. Агентство направило запрос в авиакомпанию «Победа» и в аэропорт Бегишево (Нижнекамск). На момент публикации ответ не был получен.