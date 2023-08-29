В Тюмени на открытии самого шумного бара на набережной пройдет концерт

В Тюмени на открытии бара «Водокачка» выступит «Лауд»

29 августа 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

На бар начали жаловаться еще до полноценного открытия Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пройдет официальные открытие бара «Водокачка» на набережной Туры. Для этого на вечеринку приедет группа «Лауд», о чем рассказали в соцсетях заведения. Ранее бар работал в формате летней террасы, однако успел заслужить у тюменцев репутацию «самого шумного». «Сегодня с 12:00 ждем всех, чтобы познакомиться с нашим новым проектом, который мы тщательно готовили большой командой! А уже 1 сентября проведем официальное открытие-вечеринку», — написала владелец Лариса Невидайло в своем telegram-канале. Также в заведении корреспонденту агентства добавили, что на мероприятии пройдет концерт группы «Лауд». Планируется, что их выступление начнется в полночь. Летом у «Водокачки» проводились вечеринки, которые мешали жителям домов возле набережной. Лариса Невидайло тогда извинилась перед тюменцами, признав, что они «переборщили» с музыкой. По ее словам, такие конфликты должны исчезнуть после переезда бара внутрь здания. Ранее URA.RU сообщало, что «Водокачка» еще весной успела попасть под атаку вандалов. Кроме этого, заведение прославилось благодаря команде кулинарного шоу, которое посетило бар на набережной.

В Тюмени пройдет официальные открытие бара «Водокачка» на набережной Туры. Для этого на вечеринку приедет группа «Лауд», о чем рассказали в соцсетях заведения. Ранее бар работал в формате летней террасы, однако успел заслужить у тюменцев репутацию «самого шумного». «Сегодня с 12:00 ждем всех, чтобы познакомиться с нашим новым проектом, который мы тщательно готовили большой командой! А уже 1 сентября проведем официальное открытие-вечеринку», — написала владелец Лариса Невидайло в своем telegram-канале. Также в заведении корреспонденту агентства добавили, что на мероприятии пройдет концерт группы «Лауд». Планируется, что их выступление начнется в полночь. Летом у «Водокачки» проводились вечеринки, которые мешали жителям домов возле набережной. Лариса Невидайло тогда извинилась перед тюменцами, признав, что они «переборщили» с музыкой. По ее словам, такие конфликты должны исчезнуть после переезда бара внутрь здания. Ранее URA.RU сообщало, что «Водокачка» еще весной успела попасть под атаку вандалов. Кроме этого, заведение прославилось благодаря команде кулинарного шоу, которое посетило бар на набережной.