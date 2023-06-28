Тюмень попадет в выпуск кулинарного шоу на НТВ

Ведущий шоу уже посетил новый бар на набережнойв Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пройдут съемки кулинарного познавательного шоу телеканала НТВ «Поедем, поедим!». Об этом стало известно в социальных сетях программы. Также местных жителей приглашают на встречу с ведущим.

«Команда „Поедем, поедим“ отправляется в термальную столицу России, и 30 июня состоится встреча Федерико Арнальди со зрителями программы. Наш ведущий с удовольствием ответит на все ваши вопросы, сфотографируется с вами и споет легендарные итальянские хиты», — указано в сообщении группы в соцсети «ВКонтакте». Также известно, что ведущий уже посетил новый тюменский бар «Водокачка».

Как указывается в описании программы, «Поедем, поедим!» рассказывает о национальных кухнях страны, знакомит с представителями разных профессий и малочисленных народов. Ведущий программы — итальянец Федерико Арнальди.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень приехал шеф-повар Александр Белькович, который планировал снять в городе программу «100 мест, где поесть». Местные рестораны, однако, не стали скрывать, что звездный ведущий побывал у них в гостях.