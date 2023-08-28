Бойцу из ЯНАО, служившему в легендарном батальоне, помогли получить статус ветерана

«Защитники Отечества» помогли бойцу из ЯНАО получить удостоверение участника СВО

29 августа 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Координаторы госфонда помогли бойцу из ЯНАО получить удостоверение и выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) социальные координаторы регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» помогли военнослужащему Игорю получить удостоверение ветерана боевых действий, которое он ждал восемь месяцев. Боец проходил службу в батальоне «Ахмат», сообщили в пресс-службе ямальского филиала фонда. «Военнослужащий Игорь проходил службу в батальоне Ахмат. Более восьми месяцев не удавалось получить нужные документы из войсковой части. Благодаря взаимодействию социального координатора с окружным военкоматом, вопрос был решен», — сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Также, социальные координаторы организации добились для него выплаты зарплаты за последний месяц службы. Денежные средства были зачислены на счет военнослужащего после обращения в военную прокуратуру Южного военного округа. Ранее URA.RU рассказало, что вдова военнослужащего из Губкинского пять месяцев не могла добиться статуса членов семьи погибшего ветерана для своих детей. Координаторы Фонда помогли решить данную проблему.

В Губкинском (ЯНАО) социальные координаторы регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» помогли военнослужащему Игорю получить удостоверение ветерана боевых действий, которое он ждал восемь месяцев. Боец проходил службу в батальоне «Ахмат», сообщили в пресс-службе ямальского филиала фонда. «Военнослужащий Игорь проходил службу в батальоне Ахмат. Более восьми месяцев не удавалось получить нужные документы из войсковой части. Благодаря взаимодействию социального координатора с окружным военкоматом, вопрос был решен», — сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Также, социальные координаторы организации добились для него выплаты зарплаты за последний месяц службы. Денежные средства были зачислены на счет военнослужащего после обращения в военную прокуратуру Южного военного округа. Ранее URA.RU рассказало, что вдова военнослужащего из Губкинского пять месяцев не могла добиться статуса членов семьи погибшего ветерана для своих детей. Координаторы Фонда помогли решить данную проблему.