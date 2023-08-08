08 августа 2023

Фонд «Защитники Отечества» ЯНАО помог детям погибшего бойца получить удостоверения

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд Защитники Отечества. Челябинск, защитники отечества, фонд защитники отечества
Вдова из Губкинского получила удостоверения членов семьи погибшего ветерана боевых действий Фото:

В ЯНАО вдова военнослужащего из Губкинского пять месяцев добивалась получения удостоверений членов семьи погибшего участника боевых действий для своих детей. Проблема была решена при содействии ямальского филиала фонда «Защитники Отечества», сообщили в пресс-службе организации.

«В течение пяти месяцев женщина не могла получить удостоверения членов семей погибшего ветерана боевых действий для своих детей. Все дело в том, что не было порядка выдачи таких удостоверений членам семей погибших военнослужащих — добровольцев», — сообщает пресс-служба филиала фонда в официальном telegram-канале.

Погибший военнослужащий проходил службу в добровольческом отряде «Барс». Благодаря взаимодействию с районным военкоматом и окружным департаментом соцзащиты фонду удалось собрать необходимые для оформления удостоверений документы и семья смогла получить их.

Ранее URA.RU рассказало, что филиал фонда «Защитники Отечества» помог трехстам ямальцам только за первый месяц работы. Первый офис фонда открылся в Салехарде 30 мая.

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В ЯНАО вдова военнослужащего из Губкинского пять месяцев добивалась получения удостоверений членов семьи погибшего участника боевых действий для своих детей. Проблема была решена при содействии ямальского филиала фонда «Защитники Отечества», сообщили в пресс-службе организации. «В течение пяти месяцев женщина не могла получить удостоверения членов семей погибшего ветерана боевых действий для своих детей. Все дело в том, что не было порядка выдачи таких удостоверений членам семей погибших военнослужащих — добровольцев», — сообщает пресс-служба филиала фонда в официальном telegram-канале. Погибший военнослужащий проходил службу в добровольческом отряде «Барс». Благодаря взаимодействию с районным военкоматом и окружным департаментом соцзащиты фонду удалось собрать необходимые для оформления удостоверений документы и семья смогла получить их. Ранее URA.RU рассказало, что филиал фонда «Защитники Отечества» помог трехстам ямальцам только за первый месяц работы. Первый офис фонда открылся в Салехарде 30 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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