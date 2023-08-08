Фонд «Защитники Отечества» ЯНАО помог детям погибшего бойца получить удостоверения

В ЯНАО вдова военнослужащего из Губкинского пять месяцев добивалась получения удостоверений членов семьи погибшего участника боевых действий для своих детей. Проблема была решена при содействии ямальского филиала фонда «Защитники Отечества», сообщили в пресс-службе организации.
«В течение пяти месяцев женщина не могла получить удостоверения членов семей погибшего ветерана боевых действий для своих детей. Все дело в том, что не было порядка выдачи таких удостоверений членам семей погибших военнослужащих — добровольцев», — сообщает пресс-служба филиала фонда в официальном telegram-канале.
Погибший военнослужащий проходил службу в добровольческом отряде «Барс». Благодаря взаимодействию с районным военкоматом и окружным департаментом соцзащиты фонду удалось собрать необходимые для оформления удостоверений документы и семья смогла получить их.
Ранее URA.RU рассказало, что филиал фонда «Защитники Отечества» помог трехстам ямальцам только за первый месяц работы. Первый офис фонда открылся в Салехарде 30 мая.
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