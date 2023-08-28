ДНР посетили сразу несколько делегаций из ЯНАО

Главы департаментов правительства ЯНАО Наиль Хайруллин и Денис Напольских побывали с рабочими визитами в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.
«Глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства побывали в Волновахе (ДНР). Они поехали туда независимо друг от друга», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Главы провели встречи с руководителями соответствующих ведомств в Волновахском районе. Обсуждались рабочие вопросы, в частности о развитии транспортной инфраструктуры и замене транспорта в подшефном городе.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил вклад ЯНАО в развитие Волновахи. В частности, он отметил строительство городской больницы, завершенное в короткие сроки.
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