ДНР посетили сразу несколько делегаций из ЯНАО

Главы департаментов ЯНАО Наиль Хайруллин и Денис Напольских посетили ДНР

Главы двух департаментов ЯНАО посетили Волноваху независимо друг от друга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Главы департаментов правительства ЯНАО Наиль Хайруллин и Денис Напольских побывали с рабочими визитами в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.

«Глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства побывали в Волновахе (ДНР). Они поехали туда независимо друг от друга», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Главы провели встречи с руководителями соответствующих ведомств в Волновахском районе. Обсуждались рабочие вопросы, в частности о развитии транспортной инфраструктуры и замене транспорта в подшефном городе.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил вклад ЯНАО в развитие Волновахи. В частности, он отметил строительство городской больницы, завершенное в короткие сроки.