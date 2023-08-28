28 августа 2023

ДНР посетили сразу несколько делегаций из ЯНАО

Главы департаментов ЯНАО Наиль Хайруллин и Денис Напольских посетили ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Главы двух департаментов ЯНАО посетили Волноваху независимо друг от друга Фото:

Главы департаментов правительства ЯНАО Наиль Хайруллин и Денис Напольских побывали с рабочими визитами в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.

«Глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства побывали в Волновахе (ДНР). Они поехали туда независимо друг от друга», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Главы провели встречи с руководителями соответствующих ведомств в Волновахском районе. Обсуждались рабочие вопросы, в частности о развитии транспортной инфраструктуры и замене транспорта в подшефном городе.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил вклад ЯНАО в развитие Волновахи. В частности, он отметил строительство городской больницы, завершенное в короткие сроки.

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Главы департаментов правительства ЯНАО Наиль Хайруллин и Денис Напольских побывали с рабочими визитами в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве. «Глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства побывали в Волновахе (ДНР). Они поехали туда независимо друг от друга», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Главы провели встречи с руководителями соответствующих ведомств в Волновахском районе. Обсуждались рабочие вопросы, в частности о развитии транспортной инфраструктуры и замене транспорта в подшефном городе. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил вклад ЯНАО в развитие Волновахи. В частности, он отметил строительство городской больницы, завершенное в короткие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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