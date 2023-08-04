Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Волноваху (Донецкая область). В ходе рабочей поездки он оценил восстановленную властями ЯНАО городскую больницу. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«В Волновахе осмотрел, как идет ремонт в местном церковном приходе, а также посетил городскую больницу. Ее восстановил после сильных разрушений ЯНАО, и сейчас в первом 3-этажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас — все новое, современное», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Артюхов пообещал восстановить больницу из восьми корпусов в ДНР. Первые два корпуса, были отстроены в прошлом году, а третий в этом. После его завершения губернатор ЯНАО побывал на территории отстроенного больничного комплекса, чтобы посмотреть на результат.
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