Хуснуллин оценил вклад ЯНАО в Донецкую область. Фото

Вице-премьер РФ Хуснуллин: власти ЯНАО помогли восстановить больницу в Донецкую область

05 августа 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прошел по палатам и операционным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Волноваху (Донецкая область). В ходе рабочей поездки он оценил восстановленную властями ЯНАО городскую больницу. Об этом он сообщил в социальных сетях. «В Волновахе осмотрел, как идет ремонт в местном церковном приходе, а также посетил городскую больницу. Ее восстановил после сильных разрушений ЯНАО, и сейчас в первом 3-этажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас — все новое, современное», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что губернатор Артюхов пообещал восстановить больницу из восьми корпусов в ДНР. Первые два корпуса, были отстроены в прошлом году, а третий в этом. После его завершения губернатор ЯНАО побывал на территории отстроенного больничного комплекса, чтобы посмотреть на результат.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Волноваху (Донецкая область). В ходе рабочей поездки он оценил восстановленную властями ЯНАО городскую больницу. Об этом он сообщил в социальных сетях. «В Волновахе осмотрел, как идет ремонт в местном церковном приходе, а также посетил городскую больницу. Ее восстановил после сильных разрушений ЯНАО, и сейчас в первом 3-этажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас — все новое, современное», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что губернатор Артюхов пообещал восстановить больницу из восьми корпусов в ДНР. Первые два корпуса, были отстроены в прошлом году, а третий в этом. После его завершения губернатор ЯНАО побывал на территории отстроенного больничного комплекса, чтобы посмотреть на результат.