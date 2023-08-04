04 августа 2023
03 августа 2023

Хуснуллин оценил вклад ЯНАО в Донецкую область. Фото

Вице-премьер РФ Хуснуллин: власти ЯНАО помогли восстановить больницу в Донецкую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Хуснуллин на пресс-подходе после селекторного совещания в Доме Правительства. Москва, хуснуллин марат
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прошел по палатам и операционным Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Волноваху (Донецкая область). В ходе рабочей поездки он оценил восстановленную властями ЯНАО городскую больницу. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«В Волновахе осмотрел, как идет ремонт в местном церковном приходе, а также посетил городскую больницу. Ее восстановил после сильных разрушений ЯНАО, и сейчас в первом 3-этажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас — все новое, современное», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Артюхов пообещал восстановить больницу из восьми корпусов в ДНР. Первые два корпуса, были отстроены в прошлом году, а третий в этом. После его завершения губернатор ЯНАО побывал на территории отстроенного больничного комплекса, чтобы посмотреть на результат.

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Волноваху (Донецкая область). В ходе рабочей поездки он оценил восстановленную властями ЯНАО городскую больницу. Об этом он сообщил в социальных сетях. «В Волновахе осмотрел, как идет ремонт в местном церковном приходе, а также посетил городскую больницу. Ее восстановил после сильных разрушений ЯНАО, и сейчас в первом 3-этажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас — все новое, современное», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что губернатор Артюхов пообещал восстановить больницу из восьми корпусов в ДНР. Первые два корпуса, были отстроены в прошлом году, а третий в этом. После его завершения губернатор ЯНАО побывал на территории отстроенного больничного комплекса, чтобы посмотреть на результат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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