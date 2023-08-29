«Лукойл» привезет в ХМАО на День нефтяника звезд российской эстрады

В Лангепасе выступит участник шоу «Голос» Сергей Арутюнов Фото: Дарья Попова © URA.RU

Для жителей Лангепаса и Когалыма организуют концертную программу с участием российских эстрадных звезд в честь Дня нефтяника. Празднование пройдет при поддержке нефтегазовой компании «Лукойл». Об этом сообщил Центр культуры «Нефтяник» на своем сайте.

Лангепас отметит День нефтяника и 38-летие города 2 сентября. Для местных жителей организуют праздничный диско-концерт на центральной площади. На сцене выступит участник шоу «Голос» Сергей Арутюнов, а также группа из Екатеринбурга «BRAT 3».

В Когалыме 29-й день рождения города и День нефтяника отпразднуют 6 сентября. «Культурно-методический центр „АРТ-Праздник“ подготовил большую праздничную программу для жителей города, которая состоится на центральной площади», — сказано на сайте городской администрации. Кроме местных творческих коллективов, когалымчан поздравят эстрадные звезды. Их имена пока что держатся в секрете.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Сургутнефтегаз» готовит на День нефтяника VIP-вечеринку. Для гостей пригласили академический хор, выступавший в Ватикане, и финалистку «Фабрики звезд» Юлианну Караулову.