Турагент обманул пермячку на 200 тысяч, отменив ее тур в последний день

Поездка в Турцию стоила 213 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Перми подала в суд на местного турагента, который обманул ее на 213 тысяч рублей. Бизнесмен взял деньги за тур в Турцию на трех человек, но в последний день перед поездкой сообщил об отмене тура и не вернул деньги. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Истцом внесены в кассу ИП ответчика денежные средства в размере 213 500 рублей. Ваучеры и авиабилеты ИП истцу не выдал, практически перед самым вылетом ответчика сообщил, что рейс сняли с вылета, в связи с чем, тур отменяется и пообещал вернуть деньги в ближайшее время», — говорится в решении. Предприниматель вернул только 10 тысяч рублей.

Турагент сообщил пермячке, что отдал деньги компании «Пермь Трэвел», у которой якобы бронировал тур, и пояснил, что женщине должны вернуть деньги оттуда. Однако в самой компании позже заявили, что никаких средств не получали от индивидуального предпринимателя, и туры он не бронировал. Также в суде выяснилось, что незадолго до заключения сделки с истцом бизнесмен ликвидировал юридическое лицо, через которое заключил договор, что является нарушением закона. В итоге суд постановил взыскать с ответчика стоимость тура и 213,5 тысяч рублей в качестве неустойки.