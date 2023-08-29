Турагент обманул пермячку на 200 тысяч, отменив ее тур в последний день

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Поездка в Турцию стоила 213 тысяч рублей Фото:

Жительница Перми подала в суд на местного турагента, который обманул ее на 213 тысяч рублей. Бизнесмен взял деньги за тур в Турцию на трех человек, но в последний день перед поездкой сообщил об отмене тура и не вернул деньги. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Истцом внесены в кассу ИП ответчика денежные средства в размере 213 500 рублей. Ваучеры и авиабилеты ИП истцу не выдал, практически перед самым вылетом ответчика сообщил, что рейс сняли с вылета, в связи с чем, тур отменяется и пообещал вернуть деньги в ближайшее время», — говорится в решении. Предприниматель вернул только 10 тысяч рублей.

Турагент сообщил пермячке, что отдал деньги компании «Пермь Трэвел», у которой якобы бронировал тур, и пояснил, что женщине должны вернуть деньги оттуда. Однако в самой компании позже заявили, что никаких средств не получали от индивидуального предпринимателя, и туры он не бронировал. Также в суде выяснилось, что незадолго до заключения сделки с истцом бизнесмен ликвидировал юридическое лицо, через которое заключил договор, что является нарушением закона. В итоге суд постановил взыскать с ответчика стоимость тура и 213,5 тысяч рублей в качестве неустойки.

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Жительница Перми подала в суд на местного турагента, который обманул ее на 213 тысяч рублей. Бизнесмен взял деньги за тур в Турцию на трех человек, но в последний день перед поездкой сообщил об отмене тура и не вернул деньги. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Истцом внесены в кассу ИП ответчика денежные средства в размере 213 500 рублей. Ваучеры и авиабилеты ИП истцу не выдал, практически перед самым вылетом ответчика сообщил, что рейс сняли с вылета, в связи с чем, тур отменяется и пообещал вернуть деньги в ближайшее время», — говорится в решении. Предприниматель вернул только 10 тысяч рублей. Турагент сообщил пермячке, что отдал деньги компании «Пермь Трэвел», у которой якобы бронировал тур, и пояснил, что женщине должны вернуть деньги оттуда. Однако в самой компании позже заявили, что никаких средств не получали от индивидуального предпринимателя, и туры он не бронировал. Также в суде выяснилось, что незадолго до заключения сделки с истцом бизнесмен ликвидировал юридическое лицо, через которое заключил договор, что является нарушением закона. В итоге суд постановил взыскать с ответчика стоимость тура и 213,5 тысяч рублей в качестве неустойки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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