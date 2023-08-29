«Уральские авиалинии» заступились за сотрудника Домодедово, который снимал людей с рейса за перевес

29 августа 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Все конфликты происходили в аэропорту «Домодедово» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пассажиры массово пожаловались на сотрудника «Уральских авиалиний» из московского аэропорта «Домодедово». Молодой человек отказывался пускать на рейс тех, у кого был перевес. Однако авиакомпания заявила, что видео, которое появилось в СМИ, смонтировано и не отражает сути конфликта. «Я летела в Иркутск, у меня куртка была в рюкзаке, меня отправили сразу в другую очередь, а там тупо берут штраф, ты не можешь „перемериться“, выбросить вещи. Цель замеров — чтобы на борту не было лишних сумок, а получается, они не за права пассажиров борются, они разрешают пройти, ты только заплати», — рассказала telegram-каналу «Подъем» одна из пассажирок. Другой пассажир утверждает, что сотрудник по имени Ильдар взымает плату за перевес, но они идут не в «Уральские авиалинии», а в некое отдельное ООО. «Бесит сам произвол, который творится: если ему не понравится твое выражение лица, он тебя может снять с рейса без объяснения причин», — пояснил пассажир. В социальных сетях даже появились переписки от лица сотрудника «Уральских авиалинии», где он признается, что ему нравится снимать людей с рейсов. В авиакомпании утверждают, что аккаунт, якобы принадлежащий Ильдару Латыпову, является фальшивым и пытается очернить как молодого человека, так и «Уральские авиалинии». Что касается видео, которое предоставили СМИ пассажиры, то в пресс-службе сообщили — оно не отражает сути конфликта. «Запись смонтирована с разных рейсов, в разные даты вылета и фиксирует только факт отказа в перевозке, то есть следствие, а не причину отказа. Представитель авиакомпании действовал на основании норм законодательства, правил авиакомпании в части контроля провоза ручной клади», — рассказали в компании. Однако с сотрудником и всем коллективом «Домодедово» провели разъяснительную беседу. Если говорить о снятии пассажиров с рейсов, то Ильдар руководствовался правилами компании. Уральские авиалинии ссылаются на п. 4 ст. 107 Воздушного Кодекса РФ, где указано: если пассажир отказывается платить за перевес, то с ним могут расторгнуть договор в одностороннем порядке. Так отвечали пассажирам с фэйкового аккаунта Ильдара Фото: telegram-канал «Подъем» (https://t.me/pdmnews) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пассажиры массово пожаловались на сотрудника «Уральских авиалиний» из московского аэропорта «Домодедово». Молодой человек отказывался пускать на рейс тех, у кого был перевес. Однако авиакомпания заявила, что видео, которое появилось в СМИ, смонтировано и не отражает сути конфликта. «Я летела в Иркутск, у меня куртка была в рюкзаке, меня отправили сразу в другую очередь, а там тупо берут штраф, ты не можешь „перемериться“, выбросить вещи. Цель замеров — чтобы на борту не было лишних сумок, а получается, они не за права пассажиров борются, они разрешают пройти, ты только заплати», — рассказала telegram-каналу «Подъем» одна из пассажирок. Другой пассажир утверждает, что сотрудник по имени Ильдар взымает плату за перевес, но они идут не в «Уральские авиалинии», а в некое отдельное ООО. «Бесит сам произвол, который творится: если ему не понравится твое выражение лица, он тебя может снять с рейса без объяснения причин», — пояснил пассажир. В социальных сетях даже появились переписки от лица сотрудника «Уральских авиалинии», где он признается, что ему нравится снимать людей с рейсов. В авиакомпании утверждают, что аккаунт, якобы принадлежащий Ильдару Латыпову, является фальшивым и пытается очернить как молодого человека, так и «Уральские авиалинии». Что касается видео, которое предоставили СМИ пассажиры, то в пресс-службе сообщили — оно не отражает сути конфликта. «Запись смонтирована с разных рейсов, в разные даты вылета и фиксирует только факт отказа в перевозке, то есть следствие, а не причину отказа. Представитель авиакомпании действовал на основании норм законодательства, правил авиакомпании в части контроля провоза ручной клади», — рассказали в компании. Однако с сотрудником и всем коллективом «Домодедово» провели разъяснительную беседу. Если говорить о снятии пассажиров с рейсов, то Ильдар руководствовался правилами компании. Уральские авиалинии ссылаются на п. 4 ст. 107 Воздушного Кодекса РФ, где указано: если пассажир отказывается платить за перевес, то с ним могут расторгнуть договор в одностороннем порядке.